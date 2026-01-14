Paratici alla Fiorentina: svolta e futuro viola

- Advertisement -

La Fiorentina, in un’operazione di rilancio strategico per il futuro del club, ha annunciato l’ingaggio di Fabio Paratici come nuovo Direttore Sportivo con decorrenza fissata al 4 febbraio.

La nomina, comunicata ufficialmente dalla società, segna un punto di svolta nelle dinamiche interne e nelle ambizioni sportive del sodalizio viola.

L’arrivo di Paratici, figura di spicco nel panorama calcistico italiano e internazionale, rappresenta una scommessa ambiziosa per la dirigenza fiorentina.

La sua carriera, costellata di successi e di competenze manageriali di alto livello, è stata un elemento chiave nelle strategie di crescita di importanti club, in particolare la Juventus, dove ha ricoperto ruoli di primaria importanza per oltre un decennio.

Più recentemente, ha guidato l’area sportiva del Tottenham Hotspur, un’esperienza che lo ha ulteriormente affinato nella gestione di un mercato globale e nella costruzione di squadre competitive a livello europeo.

La sua decisione di lasciare il Tottenham, dove il contratto sarebbe dovuto scadere nel 2028, testimonia una volontà di intraprendere una nuova sfida professionale, attratto dal progetto di rilancio proposto dalla Fiorentina.

L’accordo siglato prevede un impegno contrattuale fino al 2030, un segnale forte di fiducia reciproca e di visione condivisa per il futuro del club.

L’ingaggio di Paratici non si limita alla mera gestione del mercato.

Si prevede che il nuovo Direttore Sportivo apporti un know-how approfondito in ambito scouting, valorizzazione dei talenti e definizione di una strategia di comunicazione efficace.

La sua esperienza nella costruzione di modelli organizzativi efficienti e performanti sarà cruciale per ottimizzare le risorse a disposizione e per creare un ambiente di lavoro stimolante per allenatori, giocatori e staff tecnico.

L’obiettivo primario sarà la creazione di una squadra competitiva, capace di competere ad alti livelli in campionato e di raggiungere traguardi significativi nelle competizioni europee.

Paratici dovrà inoltre collaborare strettamente con l’allenatore e con la dirigenza per definire una linea di gioco chiara e coerente con l’identità sportiva della Fiorentina.

La sfida è complessa e ambiziosa, ma l’arrivo di una figura di questa levatura rafforza le speranze di un futuro più radioso per i tifosi viola, che attendono con trepidazione di vedere le prime mosse del nuovo Direttore Sportivo.

L’operazione si configura come un investimento nel futuro, con la speranza di restituire alla Fiorentina il ruolo di protagonista che le appartiene nel panorama calcistico italiano ed europeo.