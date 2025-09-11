Verona, Mosquera out: sfida Cremonese resa più difficile.

Il Verona affronta una sfida inattesa e complessa, non solo sul campo, ma anche dietro le quinte, con la perdita improvvisa di Daniel Mosquera in vista del cruciale incontro con la Cremonese.

La partita, che si prospettava già impegnativa contro una squadra in vetta alla classifica, è ora resa ancora più ardua dalla necessità di compensare l’assenza dell’attaccante colombiano.

L’intervento di appendicectomia, eseguito questa mattina presso l’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, è stato imposto da un quadro clinico che si è manifestato durante la notte, richiedendo un intervento tempestivo e risolutivo.

Nonostante la procedura chirurgica sia stata giudicata positiva e l’équipe medica abbia espresso ottimismo per il suo percorso di guarigione, l’immediato esito è l’esclusione di Mosquera dalla contesa di lunedì.

Questa assenza si aggiunge a un calvario di infortuni che sta affliggendo l’organico gialloblù.

Suslov e Valentini, assenti da tempo a causa di problematiche di altra natura, rappresentano un peso significativo per le scelte del tecnico, che ora si trova a dover riorganizzare il fronte d’attacco in una fase delicata del campionato.

La perdita di Mosquera non è solo una questione tecnica, ma anche un duro colpo per il morale della squadra.

L’attaccante colombiano, con la sua grinta e la sua determinazione, era diventato un punto di riferimento per i compagni.

La sua assenza lascia un vuoto non solo in termini di presenza fisica, ma anche in termini di spirito di squadra.

Il Verona, per affrontare questa prova, dovrà fare affidamento sulla resilienza dei suoi giocatori e sulla capacità di adattamento.

Il tecnico dovrà trovare soluzioni innovative e nuove combinazioni per colmare la lacuna lasciata da Mos gli elementi a disposizione, puntando su un approccio tattico che possa contrastare la forza della Cremonese, attualmente protagonista indiscussa del torneo.

La partita, che si preannuncia combattuta, metterà alla prova la tenuta fisica e mentale dei giocatori, invitando a un esame approfondito delle capacità di recupero e ripresa dopo questa inaspettata battuta d’arresto.