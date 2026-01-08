Domobianca365: Successo Invernale e Sci Notturno Illuminano il Verbano

Il comprensorio sciistico di Domobianca365, incastonato nel cuore del Verbano-Vco, ha inaugurato la stagione invernale 2025-26 con un successo significativo, registrando un afflusso di oltre diecimila appassionati tra il 23 dicembre e il 6 gennaio.

Questo dato, che evidenzia una robusta ripresa del turismo montano, ha visto picchi di oltre 1500 accessi giornalieri, testimoniando l’attrattiva di un territorio ricco di opportunità per lo sport e il tempo libero.

Nonostante le sfide imposte dalle condizioni meteorologiche, caratterizzate da temperature superiori alla media stagionale e un’umidità elevata a metà dicembre, l’alpe Lusentino ha saputo reagire positivamente.

Il direttore di Domobianca365, Federico Sciagata, sottolinea come la resilienza del comprensorio sia stata fondamentale per mantenere alta l’offerta e l’interesse del pubblico, dimostrando la capacità di adattamento alle fluttuazioni climatiche.

Un elemento di forte richiamo per i prossimi venerdì sarà l’introduzione dello sci notturno.

Dalle ore 19 alle 23, gli amanti della tavola bianca potranno godere di un’esperienza unica sulle piste Prel, Selva Grande e Prati, per un percorso illuminato di circa 3 chilometri.

L’utilizzo di lampade a LED ad alta efficienza non solo ottimizza il consumo energetico, in linea con una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale, ma garantisce anche un’illuminazione uniforme e performante, valorizzando il paesaggio alpino circostante.

L’iniziativa dello sci notturno si inserisce in un’ottica più ampia di valorizzazione del territorio e di diversificazione dell’offerta turistica, mirando a prolungare la stagione sciistica e a soddisfare le esigenze di un pubblico variegato.

Oltre all’aspetto sportivo, la possibilità di vivere le montagne in un’atmosfera suggestiva, illuminata da luci soffuse, contribuisce a creare un’esperienza memorabile, rafforzando l’immagine di Domobianca365 come destinazione turistica di eccellenza.

La combinazione di un’ampia offerta di piste, un servizio efficiente e iniziative innovative come lo sci notturno, si preannuncia un successo per i prossimi mesi.