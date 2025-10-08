Fiat e Iren: mobilità elettrica accessibile con la Topolino

Fiat e Iren, leader rispettivamente nel settore automobilistico e nella gestione dell’energia, annunciano una partnership strategica volta a catalizzare l’adozione della mobilità elettrica nel tessuto urbano italiano.

Il fulcro di questa iniziativa è la Fiat Topolino, il quadriciclo elettrico che incarna un nuovo paradigma di trasporto cittadino: accessibile, intuitivo e focalizzato sulla sostenibilità ambientale.

L’accordo trascende la semplice promozione commerciale.

Si tratta di un’offerta integrata che comprende incentivi all’acquisto della Fiat Topolino, tariffe energetiche dedicate e un bonus direttamente applicato alla bolletta della luce, con l’obiettivo di incentivare concretamente il passaggio alla mobilità elettrica.

Questa proposta, pensata per i cittadini italiani, mira a rendere l’elettrico non solo una scelta consapevole, ma anche economicamente vantaggiosa.

“La Topolino incarna la nostra visione di una mobilità urbana resiliente, democratica e piacevole,” dichiara Alessio Scutari, Managing Director di Fiat Italia.

“Questa collaborazione con Iren ci permette di estendere questa visione, offrendo un’esperienza completa: un ecosistema di soluzioni pensate per semplificare e rendere desiderabile la mobilità responsabile, con un occhio di riguardo all’economia domestica.

“Paolo Robutti, Deputy CEO di Iren Mercato, sottolinea l’importanza di questa sinergia, definendola parte integrante del percorso di innovazione e crescita di Iren. “Siamo fieri di collaborare con un marchio di eccellenza come Fiat, confermando il nostro impegno nello sviluppo di servizi integrati che rispondano alle esigenze dei nostri clienti e che supportino attivamente la transizione energetica nei territori in cui siamo presenti.

L’elettrificazione della mobilità è un pilastro fondamentale per un futuro più sostenibile e la partnership con Fiat ci permette di accelerare questo processo.

“L’iniziativa non si limita alla sfera digitale.

La Fiat Topolino sarà protagonista anche negli spazi fisici di Iren, con esposizioni dedicate che permetteranno ai cittadini di scoprire da vicino il quadriciclo elettrico e di approfondire le opportunità offerte dall’accordo.

Questa presenza diretta mira a creare un punto di contatto tra i consumatori e le soluzioni proposte, favorendo l’interazione e la diffusione della cultura della mobilità elettrica.

La partnership rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di città più verdi e vivibili, contribuendo attivamente alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, e promuovendo un modello di sviluppo urbano più sostenibile e orientato al benessere dei cittadini.

L’integrazione di servizi automobilistici e energetici segna una nuova era nella collaborazione tra aziende, aprendo la strada a soluzioni innovative che rispondano alle sfide del futuro.