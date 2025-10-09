Minibond da 2 milioni: Mediocredito Centrale e UniCredit sostengono una PMI piemontese.

Mediocredito Centrale e UniCredit rafforzano il loro impegno a sostegno delle piccole e medie imprese italiane con l’emissione di un minibond da 2 milioni di euro destinato a Officina Metalmeccanica Automotive, un’azienda piemontese di eccellenza nel settore metalmeccanico specializzata nella lavorazione della lamiera per l’industria automobilistica.

Questa operazione si inserisce nel contesto più ampio del programma “Basket Bond Made in Italy”, un’iniziativa strategica delle due banche volta a facilitare l’accesso al mercato dei capitali per le PMI italiane, offrendo soluzioni finanziarie su misura e contribuendo alla loro crescita e competitività.

Il programma, che ad oggi ha mobilitato risorse per un totale di 56 milioni di euro attraverso 21 emissioni, rappresenta un elemento chiave della politica di supporto alle imprese locali, promuovendo la diversificazione delle fonti di finanziamento e riducendo la dipendenza dal tradizionale sistema bancario.

L’emissione del minibond per Officina Metalmeccanica Automotive conferma l’efficacia di questo modello, dimostrando come le partnership tra istituzioni finanziarie e imprese possano generare valore aggiunto per l’intero ecosistema economico.

Il nuovo strumento finanziario, sottoscritto con una partecipazione equa da Mediocredito Centrale e UniCredit, presenta una durata di sette anni e beneficia della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, un elemento cruciale per mitigare il rischio percepito dagli investitori e incentivare la sottoscrizione.

Le risorse ottenute saranno interamente dedicate all’ampliamento della capacità produttiva dell’impianto di Grugliasco, in provincia di Torino, attraverso l’implementazione di una nuova linea di saldatura.

Questo investimento strategico permetterà all’azienda di rispondere in modo più efficace alla crescente domanda del mercato e di consolidare la propria posizione competitiva.

Officina Metalmeccanica Automotive, con sede in Piemonte, è un’azienda con una solida esperienza nel settore, fondata nel 1995.

Negli ultimi anni, l’azienda ha intrapreso un percorso di trasformazione, rivedendo il proprio modello di business per espandere la base clienti e orientarsi verso i mercati internazionali, in particolare quello tedesco, notoriamente esigente in termini di qualità e innovazione.

L’azienda offre una gamma completa di servizi, dalla costruzione di stampi allo sviluppo di prototipi, dallo stampaggio all’assemblaggio di componenti metallici destinati ad autovetture di alta gamma e a serie speciali.

Questa specializzazione e la capacità di offrire soluzioni integrate la rendono un partner strategico per i principali costruttori automobilistici.

L’operazione del minibond non è solo un finanziamento, ma un riconoscimento della qualità, dell’innovazione e del potenziale di crescita di un’azienda che contribuisce attivamente alla rinascita industriale del territorio piemontese e del Made in Italy nel mondo.