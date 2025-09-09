Passeggiate a 6 zampe: al via i dog walking tour a Collegno

Educatrici cinofile e cittadini insieme per scoprire la città e imparare a gestire meglio i propri cani.
Una città più amica degli animali e dei loro compagni umani. Con questo spirito nasce “Passeggiate a 6 zampe”, un ciclo di dog walking tour gratuiti organizzati dal Comune e guidati da educatrici cinofile. Durante i percorsi, della durata massima di un’ora, i partecipanti avranno l’occasione di affrontare situazioni reali della vita quotidiana – dall’incontro con altri cani alla gestione negli spazi urbani – ricevendo consigli pratici sulla conduzione e sull’educazione del proprio animale.
Il calendario delle passeggiate
- Sabato 25 ottobre – ore 17: area cani di via Tampelli, Parco Gen. C.A. Dalla Chiesa
- Venerdì 31 ottobre – ore 13: area cani di via Roma
- Sabato 22 novembre – ore 16: area cani di via Marzabotto
Come partecipare
L’attività è gratuita, ma i posti sono limitati: sarà possibile iscriversi a un solo incontro, con precedenza in base all’ordine di registrazione.
Per partecipare occorre:
- pettorina o collare fisso,
- guinzaglio da addestramento o longhina da 2-3 metri,
- sacchetti per la raccolta delle deiezioni,
- documenti del cane.
Info e iscrizioni: Ufficio Tutela Animali – Città di Collegno (Tel. 011.4015.308 – 303). E’ obbligatorio prenotare l’iscrizione Cliccando quì