Passeggiate a 6 zampe: al via i dog walking tour a Collegno

Educatrici cinofile e cittadini insieme per scoprire la città e imparare a gestire meglio i propri cani.

Una città più amica degli animali e dei loro compagni umani. Con questo spirito nasce “Passeggiate a 6 zampe”, un ciclo di dog walking tour gratuiti organizzati dal Comune e guidati da educatrici cinofile. Durante i percorsi, della durata massima di un’ora, i partecipanti avranno l’occasione di affrontare situazioni reali della vita quotidiana – dall’incontro con altri cani alla gestione negli spazi urbani – ricevendo consigli pratici sulla conduzione e sull’educazione del proprio animale.

Il calendario delle passeggiate

Sabato 25 ottobre – ore 17 : area cani di via Tampelli, Parco Gen. C.A. Dalla Chiesa

: area cani di via Tampelli, Parco Gen. C.A. Dalla Chiesa Venerdì 31 ottobre – ore 13 : area cani di via Roma

: area cani di via Roma Sabato 22 novembre – ore 16: area cani di via Marzabotto

Come partecipare

L’attività è gratuita, ma i posti sono limitati: sarà possibile iscriversi a un solo incontro, con precedenza in base all’ordine di registrazione.

Per partecipare occorre:

pettorina o collare fisso,

guinzaglio da addestramento o longhina da 2-3 metri,

sacchetti per la raccolta delle deiezioni,

documenti del cane.

Info e iscrizioni: Ufficio Tutela Animali – Città di Collegno (Tel. 011.4015.308 – 303). E’ obbligatorio prenotare l’iscrizione Cliccando quì