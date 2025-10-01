Evenepoel domina Ganna: trionfo in volata ai Campionati Europei

La cronometro élite dei Campionati Europei di ciclismo, in svolgimento in Francia, ha visto Filippo Ganna cedere il passo all’inarrestabile dominio di Remco Evenepoel, aggiungendo un altro capitolo alla sua straordinaria stagione.

Ganna, pluricampione del mondo e olimpico, si è dovuto accontentare dell’argento, un risultato comunque prestigioso che testimonia la sua eccezionalità, ma che sottolinea la superiorità incontrastata del talentuoso ciclista belga.

Evenepoel ha confermato il suo status di re della cronometro, replicando il trionfo ottenuto ai Campionati del Mondo in Rwanda con una prestazione di assoluta maestria.

Il suo tempo di 28’26”, frutto di una media vertiginosa di 50.63 km/h, ha lasciato a Ganna un distacco di 43 secondi, una forbice significativa nel contesto di una disciplina dove ogni secondo conta.

Questa velocità media, impressionante, riflette la potenza, la tecnica impeccabile e la preparazione atletica al vertice che contraddistinguono Evenepoel.

La competizione, disputata su un percorso tecnico e impegnativo, ha visto anche il danese Niklas Larsen conquistare la medaglia di bronzo, giungendo a 68 secondi dal vincitore.

La presenza di Larsen sul podio arricchisce il quadro di una cronometro élite che vede protagonisti atleti di altissimo livello, provenienti da nazioni con una forte tradizione ciclistica.

Per l’Italia, oltre a Ganna, era in gara Lorenzo Milesi, che ha concluso la sua prova oltre il decimo posto, evidenziando la competitività del gruppo, dove la differenza tra i primi e gli altri è spesso minima.

La cronometro, infatti, è una disciplina che premia non solo la potenza, ma anche la capacità di gestire ritmi elevati per un tempo prolungato, la precisione nella scelta dell’assetto fisico sulla bicicletta e l’abilità di interpretare al meglio le caratteristiche del percorso.

La gara ha offerto uno spettacolo di altissimo livello, con atleti che hanno spinto al massimo le proprie energie per conquistare un posto sul podio, in una competizione che rappresenta un banco di prova fondamentale in vista dei prossimi appuntamenti internazionali e che, ancora una volta, ha messo in luce il talento e la passione che animano il ciclismo europeo.

Il futuro, in questa disciplina, sembra destinato a vedere nuovi duelli emozionanti e a consacrare nuovi campioni, ma per ora, il regno di Evenepoel è innegabile.