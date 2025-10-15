Paratissima arriva al Real Collegio Carlo Alberto: arte e visioni dal 29 ottobre al 2 novembre

La XXI edizione dell’Art Week torinese sceglie Moncalieri come nuova casa e apre con il tema “KOSMOS”

Dal 29 ottobre al 2 novembre 2025, Moncalieri ospiterà la XXI edizione di Paratissima, evento di arte contemporanea che entra nel circuito dell’Art Week torinese con una novità: per la prima volta l’appuntamento si terrà al Real Collegio Carlo Alberto. La manifestazione assume quest’anno il titolo “Paratissima KOSMOS”, evocando un universo simbolico nel quale ogni artista, ogni opera, ogni sguardo diventa parte di orbite individuali in dialogo. Il Complesso del Collegio, con i suoi 12.000 metri quadrati di spazi espositivi, cortili, logge storiche e sale monumentali, offrirà una cornice suggestiva e carica di fascino per le installazioni e le opere contemporanee.

Alla scoperta del Real Collegio come spazio d’arte

Il Real Collegio Carlo Alberto sorge nel centro storico di Moncalieri, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e a circa 10 minuti da Torino Lingotto. Un edificio con una lunga storia: sorto nel XIX secolo su preesistenze conventuali, è stato trasformato e adattato nel corso dei secoli e oggi si offre come sede culturale polivalente. Per Paratissima, il Collegio diventa teatro di contaminazioni artistiche: spazi un tempo dedicati all’insegnamento e alla formazione verranno reinterpretati attraverso linguaggi contemporanei, installazioni site-specific e visioni immersive.

Identità, novità e partecipazione

Questa edizione assume una doppia dimensione simbolica: da un lato, Paratissima si rinnova spostandosi in una sede nuova e ricca di potenzialità; dall’altro, abbraccia un tema che invita al senso di connessione, armonia e universo condiviso. Parte integrante dell’Art Week torinese, Paratissima KOSMOS mira a diventare un palcoscenico d’innovazione per artisti emergenti e consolidati, in dialogo con il territorio e con il pubblico.