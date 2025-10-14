Paratissima 2025: Kosmos, Arte e Innovazione a Moncalieri

Paratissima 2025: Un Viaggio Cosmico nel Cuore del ContemporaneoDal 29 ottobre al 2 novembre, il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri si trasforma in un epicentro pulsante di creatività e innovazione con la XXI edizione di Paratissima, un appuntamento imprescindibile nel panorama dell’arte contemporanea italiana e un faro per i talenti emergenti.

Quest’anno, la manifestazione si apre al tema “Kosmos”, un concetto ampio e sfaccettato che invita a esplorare le complesse interconnessioni tra le diverse dimensioni dell’arte, la sua relazione con la scienza, la filosofia e l’immaginario collettivo.

Abbandonando le sedi abituali, Paratissima 2025 trova la sua dimora in un contesto storico di straordinaria bellezza: il Real Collegio Carlo Alberto, complesso monumentale progettato nel 1838 da Benedetto Alfieri, un luogo intriso di storia e significato che dialoga in modo inaspettato con le opere d’arte contemporanea.

I 12.000 metri quadrati dell’edificio ospiteranno un’esplosione di creatività, con oltre 450 artisti impegnati in mostre immersive, installazioni interattive, performance coinvolgenti, talk stimolanti e incontri ravvicinati con i protagonisti del mondo dell’arte.

Ma la visione di Paratissima non si limita alle mura del Collegio.

Grazie al progetto “Art in the City”, curato da Alessandra Villa, l’arte si riversa nelle strade, nelle piazze, nei negozi e nelle vetrine di Moncalieri e oltre, trasformando l’intera città in un palcoscenico a cielo aperto e creando un dialogo inatteso tra l’arte e il quotidiano.

L’edizione 2025 si arricchisce ulteriormente con una serie di progetti speciali, frutto della collaborazione tra collettivi artistici, gallerie, associazioni e istituzioni, che affrontano tematiche complesse e sperimentano nuove forme espressive.

Un focus particolare è dedicato agli “8 Guest Projects”, realizzati da artisti di fama nazionale e internazionale, che offrono una prospettiva privilegiata sulle tendenze più innovative del panorama artistico contemporaneo.

Questi interventi, spesso di grande impatto visivo e concettuale, contribuiscono a consolidare il ruolo di Paratissima come piattaforma di scambio e di ispirazione per artisti e appassionati.

Per i più piccoli, Paratissima Kids propone un programma di laboratori creativi, un’occasione unica per avvicinare i bambini all’arte attraverso il gioco, la manualità e l’esplorazione sensoriale, stimolando la loro immaginazione e il loro spirito critico.

L’identità visiva di Paratissima 2025 è stata affidata all’artista e illustratrice piemontese Elisa Seitzinger, la cui opera, ispirata al tema “Kosmos”, incarna la visione dell’edizione: un invito a contemplare l’infinito, a decifrare i segni del presente e a sognare un futuro in cui l’arte sia motore di cambiamento e di progresso.

La sua interpretazione visiva si configura come una porta d’accesso a un universo di significati, invitando il pubblico a lasciarsi trasportare dalla suggestione e a interrogarsi sul ruolo dell’arte nella nostra società.