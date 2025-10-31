Fantoni investe 25 milioni in sostenibilità e legno riciclato

Fantoni, leader nel settore dell’arredamento per ufficio e dei pannelli fonoassorbenti, sta implementando un ambizioso piano di sviluppo sostenibile, con un investimento complessivo di 25 milioni di euro, volto a consolidare la propria leadership nel recupero e valorizzazione del legno riciclato.

L’iniziativa si articola in una strategia integrata che coinvolge l’ottimizzazione della filiera di approvvigionamento, l’incremento della capacità produttiva e la transizione verso un modello energetico a zero emissioni di carbonio.

L’elemento centrale del piano è la creazione di una rete logistica capillare attraverso tre nuove piattaforme regionali di raccolta – WBF1 a Pordenone (già operativa), WBF2 a Pesaro (inaugurazione prevista per febbraio 2026) e WBF3 in Brianza – che intercettano flussi di scarti legnosi destinati altrimenti allo smaltimento o all’incenerimento.

Attualmente, lo stabilimento di Osoppo gestisce un volume significativo di 450.000 tonnellate annue di legno riciclato, trasportate da circa 100 autotreni giornalieri.

Per garantire un trasporto efficiente e a basso impatto ambientale, la controllata Natolino sta investendo 4 milioni di euro nella modernizzazione della propria flotta, privilegiando veicoli a basse emissioni.

Un ulteriore pilastro della strategia è l’installazione di un vasto impianto fotovoltaico sui tetti degli stabilimenti, esteso su una superficie di 220.000 m² e composto da 27.614 pannelli solari.

Questo impianto, tra i più grandi d’Italia e in Europa, sarà in grado di generare 13,37 GWh all’anno, riducendo le emissioni di anidride carbonica di ben 4.000 tonnellate.

Questa quantità di energia coprirà il 5% del fabbisogno elettrico dello stabilimento, integrandosi con le fonti rinnovabili già esistenti, tra cui otto centrali idroelettriche e caldaie alimentate a biomassa, che forniscono già il 70% dell’energia necessaria.

L’iniziativa non si limita a un mero investimento economico; riflette una profonda filosofia aziendale, incarnata dal presidente Paolo Fantoni, che esprime una visione di responsabilità sociale e ambientale.

L’azienda intende perseguire un modello di sviluppo che vada oltre le dinamiche di mercato e le pressioni normative, impegnandosi a lasciare un’eredità positiva per le generazioni future, preservando il patrimonio naturale e promuovendo un’economia circolare.

L’azienda si pone come esempio di come la sostenibilità possa essere un motore di innovazione e di crescita, creando valore non solo per l’azienda stessa, ma per l’intera comunità.

Questo approccio lungimirante consolida la posizione di Fantoni come leader non solo nel settore dell’arredamento, ma anche come protagonista di un cambiamento positivo nel panorama industriale italiano.