Icop acquisisce Palingeo: Crescita e leadership nel geotecnico.

Icop Spa, leader nel settore delle costruzioni specializzate in opere di fondazione e infrastrutture sotterranee con sede a Basiliano (Udine), ha finalizzato un’operazione strategica di significativa rilevanza per la sua crescita e per il posizionamento nel mercato geotecnico.

L’acquisizione, formalizzata oggi, rappresenta il culmine di un accordo quadro stipulato con Fls Holding e prevede il passaggio nelle mani di Icop del 61,89% di Palingeo, una società di eccellenza operante nel campo della geotecnica e della geognostica.

L’operazione, gestita con il supporto strategico di Advant Nctm, si configura come un passo fondamentale per Icop, che mira ad ampliare le proprie competenze e capacità operative integrando le specializzazioni di Palingeo.

La struttura dell’acquisizione implica l’imminente avvio di un’offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria sulle azioni residue di Palingeo, finalizzata al successivo delisting dalla borsa, consolidando così il controllo da parte di Icop.

Il corrispettivo finanziario per l’acquisizione ha visto la cessione di 1.539.000 azioni Palingeo detenute da Fls a un prezzo di 6 euro per azione, traducendosi in un investimento di 9,2 milioni di euro.

Parallelamente, Fls ha contribuito con 2.736.000 azioni Palingeo in natura, ottenendo in cambio 1.728.000 nuove azioni Icop, emesse nell’ambito di un aumento di capitale precedentemente approvato il 4 agosto 2025.

La formalizzazione dell’operazione prevede l’iscrizione delle nuove azioni al Registro Imprese.

Il management di Icop ha inoltre annunciato l’aggiornamento dello statuto societario, disponibile per la consultazione sul sito web aziendale, riflettendo le nuove dinamiche e obiettivi strategici derivanti dall’acquisizione.

A seguito del closing, Leonardo Spada entra a far parte del Consiglio di Amministrazione, come precedentemente deliberato, mentre Andrea Bertoz è stato cooptato per rafforzare ulteriormente il team dirigenziale.

L’emissione delle nuove azioni ha determinato un aumento significativo del capitale sociale di Icop, portandolo da 30,050.250 euro a 31,7 milioni di euro, distribuito su 31.778.250 azioni ordinarie.

La composizione della compagine azionaria è ora così strutturata: Cifre detiene il 76,01%, Friulia il 2,65%, Fls il 5,44% e il mercato il restante 15,89%, indicando una distribuzione ampia e diversificata.

L’operazione testimonia l’ambizione di Icop di consolidare la propria leadership nel settore, integrando competenze specialistiche e ampliando la propria presenza sul mercato, con l’obiettivo di creare valore per gli azionisti e affrontare le sfide future con maggiore resilienza e competitività.