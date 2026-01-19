Icop rafforza la governance: Luca Fontana nuovo COO.

Icop spa Società Benefit, leader friulana nell’ingegneria del sottosuolo e delle infrastrutture, rafforza la propria governance con la nomina di Luca Fontana a Group Chief Operating Officer (Coo).

Questa decisione strategica, annunciata dalla società, si configura come un pilastro del piano industriale in atto, volto a ottimizzare l’efficacia operativa, a consolidare la struttura organizzativa e a orchestrare una crescita sostenibile a livello globale.

Il ruolo di Fontana, rispondendo direttamente all’Amministratore Delegato, non è semplicemente quello di coordinamento, ma di vero e proprio motore di evoluzione.

Si prospetta un contributo significativo nell’affinamento dei modelli di governance, nell’ottimizzazione dei processi decisionali e nell’armonizzazione delle funzioni trasversali, elementi cruciali per sostenere la crescita e l’adattabilità dell’organizzazione in un contesto economico in continua trasformazione.

In particolare, l’esperienza di Fontana sarà fondamentale per la sinergia tra le diverse realtà che compongono il Gruppo, con un focus specifico sull’integrazione delle recenti acquisizioni strategiche, Palingeo in Italia e Agh negli Stati Uniti, ampliando così il raggio d’azione e la capacità di risposta a sfide complesse.

La solida crescita di Icop negli ultimi anni, lungi dall’essere casuale, testimonia la lungimiranza di una strategia ben definita e costantemente aggiornata.

Il robusto portafoglio ordini, l’emergere di nuove opportunità tangibili e la selezione accurata dei progetti, unita a una diversificazione geografica sempre più ampia, delineano un futuro di sviluppo significativo.

Come sottolinea Fontana, la capacità di cogliere le opportunità e di affrontare le sfide con un approccio mirato e innovativo rappresenta il fattore chiave per mantenere una traiettoria di crescita sostenibile.

Il profilo di Fontana incarna l’esperienza e la visione necessarie per guidare Icop verso il futuro.

La sua precedente esperienza come Direttore Capex Investments in Autostrade per l’Italia, dove ha gestito l’intero ciclo degli investimenti infrastrutturali, gli ha fornito una profonda comprensione delle dinamiche complesse che regolano il settore delle infrastrutture.

In precedenza, ruoli di leadership in Aecom e Foster Wheeler, uniti a un track record consolidato nel project e construction management a livello regionale, hanno affinato le sue capacità di gestione e di problem solving. L’appartenenza come Vice Chair all’Investment Committee del Business and Industry Advisory Committee dell’OCSE e il ruolo di External Advisor per Bain e Company, testimoniano la sua riconosciuta competenza a livello internazionale e la sua capacità di fornire consulenza strategica di alto livello.

La nomina di Fontana segna un capitolo importante nell’evoluzione di Icop, proiettandola verso un futuro di crescita, innovazione e leadership globale nel settore dell’ingegneria delle infrastrutture.