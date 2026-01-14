Easycoop: analisi di un successo nell’e-commerce alimentare

L’evoluzione del commercio al dettaglio si manifesta con sempre maggiore chiarezza nell’adozione diffusa dello shopping online, un fenomeno che ridefinisce le abitudini di acquisto tradizionali.

Coop Alleanza 3.0 ha recentemente fornito un’analisi dettagliata dell’andamento di Easycoop, il servizio di spesa online attivo in diverse province dell’Emilia Romagna e del Veneto, e delle sue estensioni, come i locker per il ritiro personalizzato operativi a Bologna, Ferrara e Modena.

L’analisi rivela un quadro interessante delle preferenze dei consumatori digitali.

L’offerta di prodotti spazia dai beni di prima necessità – con l’acqua in cima alla lista – a una varietà di alimentari, tra cui latticini, salumi, frutta e verdura fresca.

Particolarmente apprezzati sono i prodotti a marchio Fiore Coop, con un focus su olio extravergine d’oliva, uova biologiche e latte parzialmente scremato, che testimoniano una crescente attenzione alla qualità e alla sostenibilità.

Un elemento chiave del successo di Easycoop risiede nell’adozione di formule di abbonamento trimestrali e annuali, che offrono vantaggi significativi come la consegna gratuita per ordini superiori a 100 euro e promozioni esclusive.

Queste offerte hanno incentivato un comportamento d’acquisto ricorrente, come dimostrato dal dato medio di 21 ordini effettuati dai clienti con abbonamento annuale.

L’integrazione con servizi complementari come LibrerieCoop, CoopVoce e Gattinoni – Viaggiare, offre un’esperienza d’acquisto più completa e fidelizza la clientela.

L’impegno sociale di Coop Alleanza 3.0 emerge con particolare rilievo nell’iniziativa di donazione di “box beneficenza”, un gesto di solidarietà che ha permesso di sostenere progetti di utilità sociale attraverso le donazioni effettuate dai clienti online.

Questa iniziativa non solo rafforza il legame tra l’azienda e la comunità, ma contribuisce anche a promuovere una cultura dell’acquisto responsabile.

La flessibilità offerta dal servizio, che consente ai clienti di scegliere l’orario di consegna e beneficiare di tariffe ridotte per fasce orarie più ampie, ha contribuito a ottimizzare la logistica e a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta al tempo.

Il picco di ordini registrato il 30 ottobre, in prossimità del ponte di Ognissanti, conferma la capacità di Easycoop di intercettare le necessità di acquisto legate a periodi festivi e momenti di maggiore richiesta.

L’estensione del servizio con l’introduzione di EasyCoop PetStore, dedicata agli animali domestici, rappresenta una risposta strategica all’evoluzione dei bisogni dei consumatori e all’ampliamento del mercato online.

Il successo iniziale, con il primo ordine proveniente dal Modenese e Bologna che si conferma provincia più attiva, indica un potenziale di crescita significativo.

Il profilo demografico dei clienti, con un’età media di 54 anni, suggerisce un bacino d’utenza maturo e con un buon livello di familiarità con le tecnologie digitali, anche se l’offerta è potenzialmente estendibile a fasce d’età più giovani.

La dimensione media degli ordini, pari a 20 articoli, denota una spesa complessiva consistente e un’attenzione alla convenienza offerta dal servizio.