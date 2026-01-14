Easycoop: l’analisi rivela trend, abbonamenti e spesa per animali.

L’evoluzione del commercio al dettaglio si manifesta in modo sempre più marcato con la progressiva digitalizzazione della spesa alimentare.

Coop Alleanza 3.0 ha recentemente presentato un’analisi dettagliata delle performance di Easycoop, la piattaforma di e-commerce dedicata alla grande distribuzione, operante in diverse aree dell’Emilia-Romagna e del Veneto.

L’iniziativa include non solo la consegna a domicilio, ma anche un innovativo sistema di “locker” per il ritiro personalizzato, attualmente disponibile a Bologna, Ferrara e Modena, un modello che risponde alla crescente domanda di flessibilità e convenienza.

L’analisi dei carrelli virtuali rivela una chiara prevalenza di beni di prima necessità: l’acqua, indiscussa leader, precede uova, latticini, salumi, formaggi, frutta e verdura, elementi imprescindibili nella dieta quotidiana delle famiglie.

Particolarmente apprezzati sono stati i prodotti a marchio Fiore Coop, con un focus sull’olio extravergine d’oliva, le uova biologiche e il latte parzialmente scremato, testimonianza di una crescente sensibilità dei consumatori verso la qualità e la sostenibilità.

Un elemento strategico di successo è rappresentato dalle formule di abbonamento trimestrale e annuale, che offrono la consegna gratuita per ordini superiori a 100 euro e una finestra di consegna minima di quattro ore, insieme a promozioni dedicate e convenzioni esclusive con altre realtà del Gruppo Coop, come LibrerieCoop, CoopVoce e Gattinoni – Viaggiare.

Questi abbonamenti hanno favorito la fidelizzazione, con un cliente annuale che ha effettuato, in media, ben 21 ordini, dimostrando un’elevata propensione all’utilizzo continuativo del servizio.

Il modello di business di Easycoop integra un forte impegno sociale.

I clienti, aderendo alle iniziative di solidarietà promosse da Coop Alleanza, hanno contribuito a donare 1.356 box di prodotti destinati a progetti di utilità sociale, evidenziando la volontà di coniugare la comodità della spesa online con un impatto positivo sulla comunità.

La piattaforma offre ai clienti la possibilità di scegliere la fascia oraria di consegna, incentivando la flessibilità e ottimizzando i costi: più ampia è la fascia scelta, più vantaggioso è il prezzo.

L’analisi dei dati rivela che il 30 ottobre, giorno immediatamente precedente al ponte di Ognissanti, ha registrato il picco di ordini nell’arco dell’anno, confermando la centralità del servizio per le famiglie impegnate.

L’espansione del modello si è arricchita nel 2025 con il lancio di EasyCoop PetStore, un servizio dedicato agli animali domestici, esteso a tutte le aree geografiche coperte dalla cooperativa.

Il Modenese ha dato il primo impulso all’iniziativa, mentre Bologna si è confermata come provincia con il maggior volume di ordini.

L’età media dei clienti EasyCoop PetStore si attesta sui 54 anni, con un carrello medio composto da circa 20 articoli, a testimonianza della cura e dell’attenzione che le famiglie dedicano ai loro amici a quattro zampe.

Questo ampliamento del catalogo riflette un’evoluzione strategica volta a intercettare un segmento di mercato in forte crescita e a rafforzare la posizione di Coop Alleanza 3.0 come punto di riferimento per la spesa alimentare e non solo.