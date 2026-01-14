EasyCoop: la spesa online che conquista Emilia e Veneto

L’evoluzione del commercio al dettaglio si manifesta sempre più nell’adozione di canali digitali, un trend che Coop Alleanza 3.0 ha saputo intercettare e sviluppare con il servizio EasyCoop, un’offerta di spesa online in rapida crescita nelle regioni Emilia Romagna e Veneto.

L’analisi del bilancio annuale rivela non solo un aumento significativo di volumi, ma anche una profonda trasformazione nelle abitudini di acquisto dei consumatori.

La piattaforma, che combina la comodità della consegna a domicilio con l’innovativa opzione di ritiro presso locker automatizzati (attiva a Bologna, Ferrara e Modena), registra una domanda concentrata su beni di prima necessità: acqua, in assoluto il prodotto più richiesto, seguita da uova, latticini, salumi, formaggi, frutta e verdura.

Particolarmente apprezzati sono i prodotti a marchio Fiore Coop, con l’olio extravergine, le uova biologiche e il latte parzialmente scremato a trainare le vendite.

Una delle chiavi del successo di EasyCoop risiede nell’introduzione di formule di abbonamento trimestrali e annuali, che incentivano la fedeltà dei clienti offrendo la consegna gratuita per ordini superiori a 100 euro e una finestra oraria di consegna ampia (almeno 4 ore), unitamente a promozioni esclusive e convenzioni vantaggiose con servizi complementari come LibrerieCoop, CoopVoce e Gattinoni – Viaggiare.

I dati rivelano che gli abbonati annuali generano in media 21 ordini, sottolineando l’efficacia di questa strategia di fidelizzazione.

L’impegno sociale di Coop Alleanza 3.0 si riflette anche nell’iniziativa di donazione di box di prodotti a enti benefici, un gesto che ha visto la partecipazione attiva dei clienti online, che hanno contribuito con 1.356 donazioni per sostenere progetti di utilità sociale.

Questo dimostra come la spesa online possa essere un veicolo per azioni di responsabilità sociale d’impresa e di coinvolgimento della comunità.

Il modello operativo di EasyCoop pone l’accento sulla flessibilità, consentendo ai clienti di scegliere la fascia oraria di consegna, con tariffe decrescenti al crescere della sua ampiezza.

L’analisi dei dati mostra che l’ampiezza media della fascia di consegna si attesta a 6 ore e 24 minuti, mentre il 30 ottobre, giorno immediatamente precedente al ponte dei Santi, ha registrato il picco di ordini.

Per ampliare ulteriormente la propria offerta e rispondere alle esigenze emergenti del mercato, nel 2025 EasyCoop ha esteso il proprio raggio d’azione con l’introduzione di EasyCoop PetStore, un servizio dedicato alla vendita online di prodotti per animali domestici, disponibile in tutte le aree coperte dalla cooperativa.

Il primo ordine è stato effettuato nella provincia di Modena, mentre Bologna si conferma la regione con il maggior numero di acquisti.

Il profilo del cliente EasyCoop PetStore si rivela interessante: l’età media si attesta a 54 anni, con un carrello medio composto da circa 20 articoli, suggerendo un approccio alla spesa attento alla qualità e alla varietà dei prodotti per i propri animali da compagnia.

L’espansione in questo segmento di mercato indica una strategia di diversificazione e di personalizzazione dell’offerta, volta a consolidare la posizione di leadership di Coop Alleanza 3.0 nel panorama del commercio al dettaglio online.