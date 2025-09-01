Trieste Airport: Crescita Esponenziale e Nuova Leadership Europea

Il Trieste Airport si configura come una dinamica eccellenza nel panorama aeroportuale europeo, testimoniando una crescita esponenziale che lo proietta al secondo posto tra gli scali di medie dimensioni per incremento di traffico passeggeri.

Le proiezioni per il 2025 indicano quasi 1,7 milioni di passeggeri, un dato che, in relazione alla crescita del 140% negli ultimi tre anni, supera significativamente la capacità di scali storicamente più affermati, come l’aeroporto di Lubiana, che fino a poco tempo fa ne deteneva la leadership con un volume di traffico doppio.

Questa inversione di tendenza non è un mero dato statistico, ma il risultato di una strategia mirata alla diversificazione delle rotte e all’attrarre compagnie aeree di rilievo internazionale.

L’offerta di collegamenti è stata profondamente trasformata: da una media di sole 10 destinazioni nel passato, si and