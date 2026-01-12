Vard e Ocean Infinity: accordo da 200 milioni per navi robotiche

Vard, l’azienda norvegese parte del prestigioso Gruppo Fincantieri e riconosciuta a livello globale come leader nella progettazione e costruzione di navi speciali, ha siglato un accordo strategico con Ocean Infinity, rafforzando una partnership già esistente.

Il contratto, di notevole entità, supera i 200 milioni di euro e prevede la realizzazione di quattro avanzate Multi-Purpose Robotic Vessels (MPV), piattaforme navali destinate a rivoluzionare le operazioni in ambienti marini complessi.

Questo accordo non si limita alla sola costruzione navale.

Esso incarna una visione integrata, che coinvolge diverse divisioni di Vard e partner tecnologici all’avanguardia.

Vard Electro fornirà una suite completa di sistemi SeaQ, progettati specificamente per supportare operazioni da remoto, massimizzando l’efficienza e riducendo i rischi per il personale a bordo.

Questa tecnologia permette di gestire attività delicate e pericolose a distanza, incrementando la sicurezza operativa.

Parallelamente, Vard Interiors si occuperà della progettazione e realizzazione di soluzioni di allestimento interno, focalizzandosi su ergonomia, funzionalità e ottimizzazione degli spazi di lavoro.

Un elemento distintivo dell’accordo è l’integrazione del Launch and Recovery System (LARS) fornito da Seaonics, un sistema cruciale per la gestione avanzata di ROV (Remotely Operated Vehicles) e attrezzature geotecniche.

Questo sistema permette l’impiego sicuro e preciso di questi strumenti subacquei, ampliando le capacità operative delle navi MPV.

La produzione delle quattro navi sarà distribuita tra gli stabilimenti Vard norvegesi e vietnamiti.

I primi due esemplari saranno costruiti e consegnati dai cantieri norvegesi nel corso del 2028, rispettivamente nel primo e secondo trimestre.

Le successive due unità saranno realizzate nello stabilimento di Vard Vung Tau, in Vietnam, con consegna prevista nel terzo e quarto trimestre dello stesso anno.

Questa strategia produttiva riflette un approccio globale, che combina l’esperienza ingegneristica norvegese con l’efficienza produttiva vietnamita, ottimizzando i tempi e i costi di realizzazione.

Le MPV realizzate per Ocean Infinity rappresentano una nuova generazione di navi, progettate per una vasta gamma di applicazioni, che spaziano dall’esplorazione oceanica alla ricerca scientifica, fino alle operazioni di soccorso e salvataggio, con un focus particolare sull’integrazione di tecnologie robotiche avanzate per massimizzare l’efficienza e la sostenibilità delle operazioni in mare aperto.

L’accordo sottolinea l’impegno di Vard verso l’innovazione e la sua posizione di leadership nel settore della costruzione navale specializzata.