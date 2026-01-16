cityfood
sabato 17 Gennaio 2026
Iran, attacco alla Mezzaluna Rossa: allarme per gli operatori umanitari

Redazione Aosta
Le recenti e dolorose notizie dall'Iran gettano un'ombra pesante, amplificate dalla frammentarietà delle informazioni disponibili e dalla conseguente incertezza che ne deriva....

Renzo Caramaschi Cittadino dell’Anno: un leader autentico e resiliente.

Questa sera, nel cuore pulsante della comunità cittadina, si è celebrato un riconoscimento speciale: il titolo di Cittadino dell'Anno conferito a Renzo Caramaschi, figura...
Trento Cronaca

Vettori, ex esponente di Fratelli d’Italia, indagine per maltrattamenti.

La vicenda che coinvolge Carlo Vettori, ex presidente del consiglio comunale di Bolzano e figura di spicco in Fratelli d'Italia, si configura come un caso emblematico che solleva interrogativi complessi sulla dinamica familiare, il potere istituzionale e le implicazioni...
Trento Cronaca

Trento Politica

Sanità Trentino: Sistema al collasso, polemiche e richieste di cambio

0
La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si acuisce, manifestandosi in un intreccio complesso di inefficienze gestionali, guasti tecnologici e crescenti disagi per i...
Bolzano: Approvata mozione contro l’antisemitismo e sostegno alla comunità ebraica.

Redazione Aosta
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha recentemente approvato un pacchetto di misure che riflettono un impegno concreto verso la salvaguardia dei valori...

Educazione affettiva a scuola: sostegno dalla Commissione Provinciale

La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra Donna e Uomo esprime pieno sostegno all'iniziativa popolare volta a introdurre un percorso strutturato di educazione...
Trento Economia

Accordo UE-Mercosur: prudenza e tutela dei prodotti trentini

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur, un’ambiziosa partnership che coinvolge Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, si trova in una fase delicata del suo percorso di approvazione.
L’assessora provinciale all’agricoltura, Giulia Zanotelli, sottolinea l’importanza di navigare questo iter con prudenza, evitando semplificazioni e strumentalizzazioni che potrebbero oscurare la complessità intrinseca della trattativa.

Il documento, frutto di decenni di negoziati, è destinato a un processo di validazione che coinvolgerà il Consiglio e il Parlamento europeo, per poi culminare nella ratifica formale da parte di ciascuno Stato membro dell’UE.

Questo percorso articolato evidenzia la natura multilaterale e politicamente sensibile dell’accordo.

Nonostante le preoccupazioni sollevate, Zanotelli evidenzia un aspetto positivo: la già inclusione, seppur in un contesto regionale, di prodotti trentini di eccellenza come il Grana Padano e l’Asiago.

Questa inclusione iniziale, benché limitata, apre potenzialmente la strada a ulteriori aggiunte e a un continuo affinamento delle misure di tutela.
Il riconoscimento di prodotti tipici, in particolare, è un processo dinamico, e l’accordo Mercosur rappresenta un’opportunità per rafforzare la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche trentine.

È cruciale comprendere che la lista dei prodotti agroalimentari oggetto di protezione è stata predisposta dalla Commissione Europea ben prima dell’attuale fase di negoziazione, riprendendo persino schemi già utilizzati nell’accordo Ceta con il Canada.
Questo sottolinea come la definizione di tali liste sia un processo istituzionale complesso, che segue logiche e procedure europee ben consolidate.

Un ulteriore elemento da considerare è la relativa novità del riconoscimento comunitario di alcune produzioni trentine rispetto ad altre regioni europee.
Questa condizione spiega, in parte, la necessità di seguire procedure rigorose e tempi adeguati per l’inserimento nelle liste di protezione, allineandosi alle prassi consolidate a livello comunitario.

L’accordo Mercosur non può, pertanto, accelerare processi che richiedono un percorso burocratico definito.
L’assessora Zanotelli conclude ribadendo l’impegno a promuovere una comunicazione trasparente e basata su dati concreti, incoraggiando un approccio istituzionale costruttivo e collaborativo.
L’obiettivo primario rimane la salvaguardia delle produzioni agricole trentine e la difesa del sistema agricolo locale, tenendo conto delle dinamiche e delle implicazioni complesse derivanti dagli accordi commerciali internazionali.

La discussione deve essere guidata da una visione a lungo termine, che tenga conto delle opportunità e dei rischi associati a questo accordo storico.

