Bodybuilding femminile: un lato oscuro e inquietante.

Il Lato Oscuro della Forma Perfetta: Mortalità e Vulnerabilità nel Bodybuilding FemminileUn nuovo studio rivoluzionario dell’Università di Padova, proseguendo il precedente lavoro focalizzato sugli atleti maschi, getta una luce cruda e inquietante sui rischi spesso trascurati che affliggono le bodybuilder competitive.

La ricerca, pubblicata sull’autorevole *European Heart Journal*, rivela una mortalità significativamente elevata in questo sottogruppo di atlete, con implicazioni profonde per la comprensione dei rischi cardiovascolari e psicosociali legati a questa disciplina.

L’analisi, condotta su un campione di oltre 9.000 atlete che hanno partecipato a competizioni IFBB tra il 2005 e il 2020, ha documentato 32 decessi confermati, di cui oltre il 30% direttamente attribuibile a eventi cardiaci improvvisi.

Questi numeri, sebbene inferiori a quelli riscontrati negli studi precedenti sui bodybuilder maschi, restano allarmanti considerando la giovane età e l’apparente buona salute degli individui coinvolti, soprattutto tra le professioniste.

Il dato più preoccupante emerge dal confronto con altre discipline sportive: l’incidenza di morte improvvisa tra le bodybuilder professioniste, pur inferiore a quella riscontrata nei colleghi maschi, si posiziona ancora su livelli superiori rispetto ad altre attività atletiche.

Questa discrepanza sottolinea come l’estrema ricerca della performance, l’abuso di sostanze alteranti e le pratiche estetiche aggressive adottate per prepararsi al palco possano scatenare una tempesta di conseguenze deleterie per la salute, indipendentemente dal sesso.

Tuttavia, lo studio non si limita a esaminare le cause cardiovascolari.

Un aspetto cruciale emerso è l’elevata incidenza di decessi traumatici, tra cui suicidi e omicidi, suggerendo una complessa interazione di fattori psicosociali.

Il bodybuilding, intrinsecamente legato alla valutazione e all’esposizione del corpo femminile, genera una pressione sociale intensa e dinamiche di performance e immagine particolarmente sfavorevoli per la salute mentale.

Questa pressione, amplificata dalla ricerca ossessiva della perfezione estetica, può erodere la resilienza emotiva e predisporre a comportamenti autodistruttivi.

La metodologia di ricerca, rigorosa e multidisciplinare, ha coinvolto una ricerca sistematica multilingue delle notizie di decessi, verificando le informazioni attraverso fonti ufficiali e non ufficiali, inclusi referti autoptici, rapporti tossicologici, media e social network.

Questo approccio ha permesso di ricostruire un quadro completo e dettagliato dei fattori che contribuiscono alla mortalità nel bodybuilding femminile.

Il messaggio chiave degli autori è chiaro: il bodybuilding, di per sé, non è necessariamente dannoso per la salute.

Tuttavia, la combinazione di stimoli allenanti spinti al limite, aspettative irrealistiche di performance e, soprattutto, l’uso di sostanze dopanti trasformano la disciplina in un potenziale campo minato per la salute.

È imperativo promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi, implementare programmi di prevenzione cardiologica e psicologica specificamente orientati alle atlete e, soprattutto, rigettare con fermezza l’uso di sostanze alteranti.

La ricerca di un ideale estetico irraggiungibile, alimentata da un’industria del fitness spesso poco etica, richiede una profonda riflessione culturale.

Come sottolinea il professor Vecchiato, è necessario un cambiamento radicale che ponga la salute al di sopra della performance.

Questo vale per tutti gli atleti, ma assume un’urgenza particolare nel bodybuilding femminile, dove i rischi sono spesso più celati, ma non meno devastanti.

Il futuro di questa disciplina dipende dalla capacità di abbracciare un approccio più sostenibile, basato sulla consapevolezza, la prevenzione e il rispetto del corpo umano.