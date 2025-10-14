Cassiodoro Day: Riconoscimenti e Riflessioni a Verona

Ritorna l’appuntamento con il “Cassiodoro Day”, un’iniziativa culturale e spirituale che celebra la figura poliedrica di Cassiodoro, monaco benedettino del VI secolo, figura cardine nel panorama intellettuale e politico del suo tempo.

L’evento culmina nell’assegnazione del prestigioso Premio Internazionale “Cassiodoro il Grande”, un riconoscimento che onora personalità contemporanee che, come il monaco, si sono distinte in ambiti disparati: dalla politica alla teologia, dalla letteratura alla musica, dall’ingegneria alla diplomazia, testimoniando un impegno costante per il bene comune e l’elevazione dello spirito umano.

Il processo di beatificazione di Cassiodoro, figura ancora oggi oggetto di studio e ammirazione, sottolinea ulteriormente la rilevanza del suo lascito spirituale e intellettuale.

Le celebrazioni si articoleranno in due giornate, il 18 e il 19 ottobre, in due luoghi simbolici di Verona: la basilica di San Zeno Maggiore, custode di secoli di storia e fede, e la Sala Zanotto, incastonata nel chiostro, spazio dedicato alla riflessione e al dialogo.

La prima giornata, promossa dall’associazione guidata dal sacerdote don Antonio Tarzia, si aprirà con un momento di raccoglimento spirituale nella basilica di San Zeno Maggiore, una preghiera per la pace presieduta da mons.

Domenico Pompili, vescovo di Verona e figura di spicco nella Commissione episcopale per la Cultura e le comunicazioni sociali della Cei.

Questo atto sottolinea l’importanza della dimensione spirituale come fondamento dell’impegno civile e culturale.

I premiati dell’edizione corrente rappresentano un mosaico di eccellenze contemporanee, ciascuna portatrice di valori e competenze distintive.

Mons.

Pompili stesso riceve il riconoscimento per il suo ruolo di guida spirituale e intellettuale.

Sara Simeoni, campionessa olimpica, incarna l’eccellenza sportiva e l’importanza del superamento dei propri limiti.

Giuseppe Trabucchi, giurista di fama, testimonia l’importanza del diritto come strumento di giustizia e ordine sociale.

Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, rappresenta la forza dell’economia e del dinamismo imprenditoriale.

Gabriella Lo Castro, imprenditrice e titolare di Archivium, celebra l’arte e la sua capacità di preservare la memoria storica.

Un riconoscimento speciale è dedicato all’Opera Don Calabria, erede di una tradizione di assistenza e solidarietà che, nata a Roma nel XIX secolo, continua a operare a favore degli ultimi, sia in Italia che all’estero, testimoniando un impegno concreto per la dignità umana.

Ulteriori riconoscimenti saranno conferiti a Vinitaly, simbolo dell’eccellenza vitivinicola italiana, alla famiglia Rana, emblema della tradizione industriale, e a Luca Zaia, esponente politico impegnato nello sviluppo del territorio.

La seconda giornata, domenica 19 ottobre, sarà dedicata a un approfondimento accademico e divulgativo sulla figura complessa e affascinante di Cassiodoro.

L’incontro di studi offrirà l’opportunità di esplorare la sua opera, il suo pensiero e il suo impatto sulla cultura del suo tempo, stimolando un confronto tra passato e presente e riflettendo sulle sfide del nostro tempo alla luce del suo esempio di umanesimo cristiano e impegno civile.

L’obiettivo è quello di rendere accessibile a un pubblico ampio la ricchezza del pensiero di Cassiodoro, promuovendo una riflessione critica e costruttiva sulle questioni fondamentali dell’esistenza umana.