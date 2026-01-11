Concentramento ASI: Pallanuoto Trieste brilla nel torneo giovanile.

Il secondo concentramento del Campionato Nazionale ASI di Pallanuoto si è concluso con successo, consolidando l’iniziativa nata dall’entusiasmo di Pallanuoto Trieste e Trieste Campus.

Il progetto, nato con l’obiettivo di promuovere la pallanuoto amatoriale, si configura come un’opportunità di crescita personale e sportiva per giovani atleti, privilegiando il percorso di sviluppo rispetto alla mera ossessione per il risultato agonistico.

Nove incontri avvincenti si sono disputati al Polo Natatorio Bruno Bianchi, vedendo affrontarsi le squadre di Pallanuoto Trieste, DeAkker Bologna, Rari Nantes Bologna, Forlì e Abano.

La Under 18 di Pallanuoto Trieste, guidata dal tecnico Daniele Bettini, ha dominato il proprio girone, inanellando quattro vittorie consecutive contro DeAkker Bologna (8-7), Abano (26-9), Rari Nantes Bologna (16-10) e Forlì (13-9).

Parallelamente, DeAkker Bologna ha ottenuto tre successi su Abano (10-7), Forlì (14-8) e Rari Nantes Bologna (14-9), mentre Rari Nantes Bologna ha prevalso su Abano (13-8) e Forlì (11-3).

Il secondo concentramento ha evidenziato una maggiore competitività e un’evoluzione tangibile delle prestazioni delle squadre rispetto al primo appuntamento a Bologna, come sottolineato dal coordinatore del progetto, Daniele Bettini.

Questo incremento qualitativo testimonia l’efficacia della formula dei concentramenti, che, pur limitando il numero di partite, offre un’intensità di allenamento equivalente a numerose sessioni in vasca.

Il Campionato Nazionale ASI di Pallanuoto coinvolge dieci società sportive provenienti dai circuiti giovanili e professionistici del Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Le formazioni sono composte da atleti Under 18, con la possibilità di integrare due elementi “fuori quota” per favorire lo scambio di esperienze e il trasferimento di competenze.

Questa peculiarità consente di creare un ambiente di apprendimento stimolante e favorevole alla crescita di tutti i partecipanti, combinando l’entusiasmo dei giovani con la saggezza e l’esperienza dei giocatori più maturi.

L’iniziativa rappresenta un modello innovativo per la pallanuoto giovanile, che promuove valori come il fair play, il rispetto dell’avversario e la centralità del percorso di crescita personale, contribuendo a formare non solo atleti migliori, ma anche cittadini più consapevoli e responsabili.

La sostenibilità del progetto si fonda sulla capacità di coniugare l’eccellenza sportiva con un approccio educativo inclusivo e orientato al benessere dei giovani atleti.