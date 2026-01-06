cityfood
cityeventi
mercoledì 7 Gennaio 2026
Venezia Cronaca

Festival Mozart Verona: Musica, Cultura e Tradizione Scaligera

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il sipario si alza sulla settima edizione del Festival Mozart di Verona, un evento che si configura non solo come celebrazione musicale, ma come un vero e proprio viaggio culturale nel cuore della città.
L’inaugurazione, avvenuta il 5 gennaio con il concerto “Nannerl – Serenade in Sala Maffeiana”, ha segnato l’inizio di un percorso che intreccia la genialità mozartiana con il tessuto storico e sociale veronese.
Il Festival, sostenuto dalla Fondazione Cariverona, si distingue per la volontà di creare un dialogo profondo tra la musica di qualità e il patrimonio immateriale della città.
“Le Sonate all’Epistola”, in programma il 7 gennaio presso San Tomaso Cantuariense, con l’esecuzione del Rosso Verona Baroque Ensemble, incarna perfettamente questo approccio.
L’iniziativa non mira semplicemente a offrire concerti, ma a stimolare una riscoperta di Verona attraverso i suoi spazi evocativi e la ricchezza del suo passato.
Come sottolinea Bruno Giordano, Presidente della Fondazione Cariverona, l’obiettivo è coltivare una cultura inclusiva, capace di costruire ponti tra generazioni e tradizioni diverse, trasformando l’evento in un’esperienza condivisa che rafforza il senso di comunità.

L’edizione 2026 esplora, con audacia, l’intersezione tra la musica di Mozart e le influenze italiane che lo hanno plasmato durante il suo soggiorno in Italia.

Questo intreccio si rivela particolarmente fecondo, offrendo al pubblico un’occasione unica per comprendere meglio il contesto storico e culturale che ha contribuito alla nascita di un capolavoro musicale.

Il fine settimana si arricchisce di una proposta innovativa e originale: “Classic in Jazz”.

Venerdì 9 gennaio, la Sala Maffeiana ospita “Mozart e Swing”, un concerto che vede la Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona reinterpretare le composizioni di Mozart in chiave jazzistica, creando un’atmosfera vibrante e inaspettata.

Questo incontro tra due mondi musicali apparentemente distanti testimonia la capacità del Festival di sperimentare nuove forme espressive e di ampliare il proprio pubblico.

A completare il cartellone, sabato 10 e domenica 11 gennaio, al Teatro Ristori andrà in scena l’opera “La vendemmia ossia La dama incognita”, promossa dal Conservatorio di Verona, un progetto didattico pensato per avvicinare i giovani al mondo dell’opera e della musica classica, contribuendo alla formazione di nuovi appassionati e talenti.

Il Festival Mozart di Verona si conferma, dunque, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, della cultura e della bellezza, un’occasione per celebrare il genio di Mozart e per riscoprire la ricchezza e l’identità della città scaligera.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap