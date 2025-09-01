Finanziamenti universitari in Veneto: +30% e 630 milioni di euro

Il sistema universitario veneto si appresta a ricevere un significativo impulso finanziario per l’anno accademico 2025, con uno stanziamento complessivo di 630.297.673 euro destinato a sostenere le spese operative e il personale docente e tecnico-amministrativo.

L’assegnazione, formalizzata dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, rappresenta un segnale di forte impegno verso lo sviluppo del capitale umano e dell’innovazione scientifica nella regione.

Questa iniezione di risorse non è un evento isolato, bensì parte di una strategia nazionale volta a rafforzare il ruolo cruciale delle università come motore di progresso economico e sociale.

Il Veneto, in particolare, beneficia di un incremento considerevole rispetto agli anni precedenti: un aumento del 4,4% rispetto al 2024 e un balzo del 30,6% se confrontato con i 482.680.877 euro stanziati nel 2019.

La decisione riflette una visione politica che riconosce l’importanza strategica dell’istruzione superiore e della ricerca scientifica.

Come sottolinea il Ministro, “un Paese che guarda al futuro investe nell’Università e nella Ricerca”, poiché sono questi settori a gettare le basi per una crescita sostenibile e inclusiva.

Il Fondo di Finanziamento Ordinario, ora potenziato con un aumento di 336 milioni di euro, raggiungendo un totale di 9,4 miliardi a livello nazionale, costituisce l’elemento centrale di questo percorso.

Questo finanziamento massiccio non è semplicemente un atto di erogazione, ma un investimento mirato a promuovere l’eccellenza accademica, attrarre e trattenere talenti, e affrontare le sfide poste da un mondo in rapida evoluzione.

L’obiettivo è ambizioso: posizionare le università italiane come protagonisti a livello internazionale, riconoscendo che la loro crescita è intrinsecamente legata al progresso dell’intero Paese.

A livello regionale, la distribuzione delle risorse evidenzia una diversificazione degli interventi.

L’Università Ca’ Foscari di Venezia riceverà 93.434.225 euro, l’IUAV – Università Iuav di Venezia 30.078.677 euro, l’Università di Padova, motore trainante della ricerca scientifica regionale, incasserà un contributo di 386.136.579 euro, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente.

L’Università di Verona, focalizzata sullo sviluppo di competenze specialistiche, beneficerà di una dotazione di 120.648.192 euro, in crescita del 6%.

L’incremento complessivo testimonia un impegno concreto verso la modernizzazione e l’innovazione del sistema universitario veneto, incentivando lo sviluppo di programmi di studio all’avanguardia, la ricerca interdisciplinare e la collaborazione con il mondo del lavoro.

Si auspica che questi finanziamenti si traducano in una maggiore capacità di risposta alle esigenze del territorio, in un’offerta formativa più mirata e in un aumento della competitività delle università venete a livello globale.

Questo investimento strategico segna un passo importante verso la costruzione di un futuro più prospero e sostenibile per la regione e per l’Italia intera.