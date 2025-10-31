Legnago, intervento senza intubazione a una paziente di 90 anni

A Legnago, in provincia di Verona, un evento medico straordinario ha visto protagonista una paziente di quasi un secolo di età, dimostrando l’evoluzione delle tecniche chirurgiche e l’approccio sempre più mirato alla preservazione della fisiologia del paziente.

La signora Flora, affetta da calcoli biliari che richiedevano un intervento endoscopico, è stata sottoposta ad un delicato procedimento all’interno dell’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia dell’ospedale “Mater Salutis”, in sinergia con il team di Terapia Intensiva.

L’episodio assume un significato particolarmente rilevante non solo per l’avanzata età della paziente, ma soprattutto perché l’intervento è stato eseguito senza la necessità di intubazione oro-tracheale, una procedura invasiva che comporta l’inserimento di un tubo nella trachea per garantire una ventilazione artificiale.

La scelta di evitare l’intubazione, un elemento cruciale nella gestione anestesiologica, riflette un approccio medico che pone al centro il benessere e la sicurezza del paziente, minimizzando i rischi e le complicanze associate all’intervento.

La signora Flora ha mantenuto la capacità di respirare autonomamente durante l’intera durata della procedura, grazie all’impiego di sistemi di ventilazione ad alto flusso di ossigeno.

Queste tecnologie, sempre più diffuse in ambito ospedaliero, consentono di fornire un supporto respiratorio non invasivo, mantenendo le vie aeree pervie e garantendo un’ossigenazione adeguata, pur preservando la naturale funzione respiratoria del paziente.

L’abilità del team medico nel gestire la respirazione della paziente senza ricorrere all’intubazione è la testimonianza di una competenza specialistica che integra la conoscenza fisiologica con le più moderne tecnologie di supporto vitale.

Questo caso clinico non solo celebra la resilienza umana e la capacità di recupero del corpo, ma anche il progresso della medicina moderna, che si orienta verso tecniche sempre meno invasive e più rispettose della fisiologia del paziente.

L’episodio offre una prospettiva interessante sull’evoluzione delle pratiche anestesiologiche e sul ruolo cruciale della Terapia Intensiva nel supporto alle procedure diagnostiche e terapeutiche, evidenziando come la collaborazione multidisciplinare sia essenziale per la gestione ottimale dei pazienti, specialmente quelli con patologie complesse e in età avanzata.

L’evento sottolinea, inoltre, l’importanza della valutazione preoperatoria accurata per identificare i pazienti idonei a procedure non invasive e per personalizzare il piano terapeutico in base alle specifiche esigenze individuali.