Malcontenta, autopsia sul giovane moldavo morto a Venezia

L’autorità giudiziaria veneziana ha delegato l’esecuzione di un’autopsia medico-legale sul corpo di Tarna Sergiu, il giovane moldavo di 25 anni rinvenuto senza vita il 31 dicembre in un’area agricola isolata di Malcontenta di Mira, nel territorio veneziano.

L’urgenza di determinare con certezza le cause del decesso, e di escludere o confermare l’esistenza di lesioni non immediatamente rilevabili durante l’esame cadaverico preliminare, ha imposto l’accelerazione dei procedimenti investigativi.

La ferita, localizzata nella regione temporale sinistra, suggerisce un possibile trauma da arma da fuoco o da oggetto contundente, ma l’autopsia si prefigge di fornire dati più precisi sul meccanismo lesivo e sulle sue implicazioni.

Contemporaneamente, i Carabinieri del Comando Provinciale di Venezia stanno conducendo un’indagine complessa e multidisciplinare per ricostruire il quadro degli ultimi momenti di vita di Sergiu.

Il giovane, impiegato come cameriere in diverse attività di ristorazione a Mestre, sembra avesse accettato un incarico per la serata di Capodanno, un impegno che tuttavia non ha onorato.

Questa circostanza, unitamente alla mancanza di un alibi certo per le ore precedenti al ritrovamento del corpo, rappresenta uno dei fili conduttori dell’inchiesta.

Le indagini si concentrano ora sull’analisi degli spostamenti del giovane, con particolare attenzione alle interazioni sociali e professionali.

Saranno interrogati amici, colleghi e datori di lavoro, con l’obiettivo di ricostruire il percorso di Sergiu nelle ore precedenti la sua scomparsa.

Un elemento di particolare interesse è la testimonianza di un giovane che, a quanto pare, ha trascorso del tempo con la vittima dopo che questi aveva terminato il suo turno di lavoro.

Le sue dichiarazioni potrebbero fornire elementi cruciali per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

La posizione geografica in cui è stato ritrovato il corpo – un terreno agricolo adiacente a un canale di scolo – e l’abbigliamento indossato dalla vittima, coerente con l’uniforme da lavoro, indicano la possibilità che il decesso sia avvenuto durante la notte del 30 dicembre.

L’analisi dei resti organici e dei campioni biologici raccolti sul luogo del ritrovamento sarà fondamentale per stabilire con precisione il momento esatto del decesso.

Al di là della ricostruzione cronologica degli eventi, l’indagine si pone anche l’obiettivo di verificare se Sergiu intrattenesse relazioni con persone coinvolte in attività illegali o se la sua morte possa essere collegata a debiti, intimidazioni o conflitti con la criminalità organizzata locale.

Nonostante l’assenza di precedenti penali a carico del giovane, l’ipotesi di un regolamento di conti o di una vendetta non può essere esclusa a priori.

L’approfondimento dei rapporti personali e professionali di Sergiu, attraverso un’analisi dei tabulati telefonici, dei profili social e delle banche dati disponibili, si rende pertanto necessario per escludere o confermare tali scenari e gettare luce sulle cause di questa tragica scomparsa.