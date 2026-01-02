Minorenni ai domiciliari: furti e rapine al Palladio di Torri di Quartesolo

Il Questore di Vicenza, Francesco Zerilli, ha disposto un rigoroso provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane nei confronti di cinque minorenni, affiancato dall’avviso orale diretto a uno di loro.

Questa decisione, presa a seguito di un’approfondita indagine condotta dai Carabinieri di Vicenza, interviene in risposta a una serie di gravi reati commessi all’interno e nelle immediate vicinanze del centro commerciale Palladio di Torri di Quartesolo (VI).

L’attività investigativa ha ricostruito una dinamica allarmante: nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 4 ottobre 2025, i cinque ragazzi hanno agito in concorso, perpetrando furti, rapine, tentate rapine e furti con strappo, accompagnati da episodi di lesioni personali.

L’analisi delle prove raccolte ha rivelato una strategia deliberata e preoccupante: sfruttando la superiorità numerica e un’apparente forza intimidatrice tipica dei comportamenti di gruppo, i minorenni prendevano di mira coetanei percepiti come vulnerabili, sfruttando disparità di età o condizione fisica per coercerli a cedere beni personali sotto minaccia e violenza.

Il comportamento di questi giovani non si è limitato a ledere la proprietà altrui, ma ha profondamente intaccato la serenità e la sicurezza dell’intera comunità, generando un clima di apprensione e insicurezza.

La gravità delle azioni perpetrate ha reso imprescindibile l’intervento preventivo delle autorità, in ottemperanza a quanto disposto dal codice di procedura penale.

Il Divieto di Accesso alle Aree Urbane, misura restrittiva mirata a limitare la mobilità dei minorenni nei luoghi pubblici, rappresenta un tentativo di interrompere la spirale di illegalità e di offrire un’opportunità di riabilitazione.

L’avviso orale, rivolto a uno dei soggetti coinvolti, ha lo scopo di sensibilizzarlo alle conseguenze legali delle proprie azioni e di incoraggiarlo ad abbandonare la condotta criminale.

Questa complessa situazione solleva interrogativi importanti sul ruolo della famiglia, della scuola e delle istituzioni nella prevenzione della devianza minorile.

L’episodio evidenzia la necessità di rafforzare i programmi di educazione civica, di promuovere attività ricreative e sportive che offrano alternative positive alla criminalità e di intensificare la collaborazione tra forze dell’ordine, servizi sociali e associazioni del territorio per fornire un sostegno concreto ai minori a rischio e alle loro famiglie, mirato a favorire un percorso di crescita sociale e personale costruttivo e legale.

La risposta a fenomeni di questo genere richiede un approccio multidisciplinare e un impegno collettivo per garantire un futuro più sicuro e sereno per tutti.