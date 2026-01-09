Nevica leggera in Veneto: attenzione al ghiaccio sulle strade.

Un velo di neve, più che una precipitazione copiosa, sta disegnando un’atmosfera invernale delicata sulla pianura veneta.

La mattinata odierna vede le province di Vicenza, Padova e Treviso come epicentro di questo fenomeno, sebbene lievi nevicate siano state segnalate anche nel territorio veneziano.

L’evento, di natura transitoria, si inserisce in un contesto meteorologico più ampio, caratterizzato da un’instabilità atmosferica passeggera.

La circolazione veicolare, per fortuna, non risente di particolari disagi dovuti alla neve stessa, il cui accumulo è trascurabile.

Tuttavia, l’attenzione è focalizzata sul rischio di formazione di ghiaccio, una conseguenza diretta delle temperature notturne, ampiamente inferiori allo zero in tutta la regione.

La persistenza di queste temperature, unite alla recente umidità presente nell’aria, crea le condizioni ideali per la formazione di uno strato di ghiaccio, particolarmente insidioso per la sicurezza stradale.

Dall’alba, i mezzi spargisale sono stati attivati nei capoluoghi veneti, concentrando gli interventi strategici su ponti e viadotti, punti cruciali della rete viaria e aree particolarmente esposte al rischio di ghiaccio.

L’intervento preventivo mira a mitigare l’impatto potenziale di tratti stradali ghiacciati, garantendo una maggiore sicurezza per gli utenti della strada.

Nelle zone montane, le precipitazioni nevose, pur presenti, sono estremamente blande e rese difficoltose dalle temperature rigidissime.

A Asiago, nell’Altopiano dei 7 Comuni vicentino, il termometro ha segnato -4°C alle ore 10:00, un dato che evidenzia l’estrema freddezza dell’aria e la difficoltà per la neve di cadere in maniera significativa.

Le previsioni meteorologiche indicano che questa perturbazione è di breve durata e non è prevista l’intensificazione delle nevicate, né in pianura né in montagna.

Si tratta di un fenomeno passeggero, destinato a lasciare spazio a condizioni atmosferiche più stabili, ma che comunque sottolinea la fragilità del clima e la necessità di mantenere alta l’attenzione e l’adeguata preparazione di fronte a improvvisi cambiamenti termici.

La combinazione di neve leggera e basse temperature richiede prudenza nella circolazione e consapevolezza dei rischi legati alla formazione di ghiaccio.