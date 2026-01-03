Nuovo terminal acqueo a Punta Sabbioni: cantieri aperti e rinascita del territorio.

A partire dal 7 gennaio, si concretizza un’attesa pluriennale con l’avvio dei cantieri per il nuovo terminal acqueo del trasporto pubblico a Punta Sabbioni, nel cuore del territorio di Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia.

L’intervento, stimato in quasi dieci milioni di euro, rappresenta un esempio virtuoso di sinergia istituzionale, frutto della collaborazione tra il Comune di Cavallino-Treporti, il Comune di Venezia, Avm/Actv e il Provveditorato alle opere pubbliche, un coordinamento essenziale per la realizzazione di infrastrutture di tale portata.

Il progetto va oltre la semplice costruzione di una banchina; si tratta di una radicale riqualificazione di un punto nevralgico per la mobilità del territorio.

Precedentemente all’impiezzo delle nuove strutture, sono stati completati interventi cruciali di consolidamento delle rive e di mitigazione dell’erosione, garantendo la sicurezza e la durabilità dell’intera area.

La nuova struttura del terminal non si limita a fornire un luogo di imbarco e sbarco: si progetta come un moderno polo di interscambio, con una biglietteria accessibile, un’ampia sala d’attesa protetta, varchi prioritari per persone con mobilità ridotta e per tutti i passeggeri, e aree coperte per offrire comfort e tutela dalle condizioni atmosferiche.

L’avvio dei cantieri, come sottolinea la sindaca di Cavallino-Treporti, Roberta Nesto, è il coronamento di un percorso articolato e condiviso.

Si conclude una fase di pianificazione e confronto che ha visto il coinvolgimento di diverse amministrazioni, ma che ha trovato la sua piena realizzazione con l’attuale leadership, capace di trasformare un’aspirazione diffusa in un progetto operativo.

Il nuovo terminal non è solo una questione locale, ma un tassello fondamentale all’interno di una visione più ampia.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, evidenzia il valore metropolitano dell’opera, definendola un hub di collegamento vitale tra la fascia litoranea, la città di Venezia e le isole.

Questo polo di interscambio servirà una popolazione eterogenea, composta da residenti, lavoratori, studenti, pendolari e turisti, migliorando significativamente l’accessibilità e la vivibilità del territorio.

L’intervento si inserisce in un piano di rigenerazione urbana più ampio che riguarda l’intera area di Punta Sabbioni.

Questo piano prevede la demolizione di edifici obsoleti e degradati, aprendo la strada a nuove funzionalità e servizi per la comunità.

Oltre al terminal, si prevede la creazione di un info point moderno e funzionale, servizi igienici pubblici, un innovativo museo virtuale dedicato al MOSE (un progetto di ingegneria cruciale per la salvaguardia di Venezia), l’ottimizzazione della viabilità del piazzale e la creazione di nuove aree di parcheggio.

Questo approccio integrato mira a rendere Punta Sabbioni un punto di riferimento non solo per i trasporti, ma anche per la fruizione del territorio e la promozione della cultura.

La nuova configurazione spaziale, unitamente ai servizi aggiuntivi, si propone di valorizzare l’identità del luogo e di accogliere al meglio i visitatori, contribuendo al turismo sostenibile e alla crescita economica della regione.