Padova, arrestato stalker: minacce, aggressioni e terrore.

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Padova con l’accusa di stalking, in un quadro di comportamenti che rivelano un profilo di aggressività e una pericolosa escalation di violenza.

L’arresto, eseguito dalla Polizia, è il culmine di una serie di atti persecutori e intimidazioni che hanno terrorizzato l’ex compagna, donna di 36 anni, e che hanno coinvolto anche il personale sanitario del 118.

L’episodio che ha portato all’intervento immediato della polizia si è verificato lunedì mattina, intorno alle 4:00, quando un equipaggio delle Volanti è intervenuto in zona Chiesanuova su segnalazione della donna.

L’uomo si trovava sotto l’abitazione dell’ex compagna, urlando e pretesa di accedere all’appartamento adducendo una presunta ingiusta pretesa economica.

Questo atto, apparentemente legato a una disputa finanziaria, è solo la manifestazione più recente di una dinamica relazionale profondamente disfunzionale.

La ricostruzione della vicenda ha svelato un percorso relazionale breve ma intenso, iniziato a luglio e bruscamente concluso a dicembre, a causa dell’insopportabile escalation di comportamenti aggressivi e intimidatori da parte dell’uomo.

Nonostante la fine della relazione, la donna, forse spinta da un tentativo di mediazione o dalla speranza di un cambiamento, aveva continuato a consentire all’ex compagno di frequentare la sua abitazione, gesto che si è rivelato decisivo nel peggioramento della situazione.

La gravità degli atti si è manifestata in maniera particolarmente allarmante il 2 gennaio, quando la donna ha ricevuto un messaggio vocale minaccioso in cui l’ex la intimava di rientrare in casa, circostanza aggravata dalla presenza di persone anziane all’interno dell’abitazione e dalla minaccia esplicita di incendio.

La denuncia presentata dalla donna, purtroppo, non ha avuto effetto deterrente.

Il 4 gennaio, le minacce si sono intensificate con un nuovo messaggio, questa volta con riferimenti diretti alla sua morte.

Il giorno successivo, l’uomo è ricomparso sotto l’abitazione, tentando di forzare l’accesso.

La condotta dell’uomo, analizzata nel dettaglio, emerge come un quadro di profonda instabilità emotiva e tendenze violente, confermate da precedenti penali per reati che includono furto, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione.

Un evento particolarmente grave si è verificato il 30 dicembre, quando l’uomo, soccorso dal 118 per un malore, ha aggredito il personale sanitario all’interno dell’ambulanza, riportando lesioni aggravate.

Questo episodio sottolinea la pericolosità dell’individuo e la sua tendenza a rivolgere la sua aggressività verso chiunque si trovi a doverlo assistere.

Al termine delle indagini, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale Due Palazzi, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di un processo che dovrà accertare le sue responsabilità e disporre le misure più adeguate per tutelare la sicurezza della vittima e della comunità.

Il caso solleva interrogativi sulla gestione dei comportamenti aggressivi e sulla necessità di interventi precoci per prevenire l’escalation della violenza.