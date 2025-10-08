Padova, tentato suicidio: intervento rischioso della polizia

Un drammatico tentativo di suicidio ha scosso la quiete di Padova, sfociando in un intervento tempestivo e rischioso da parte delle forze dell’ordine.

L’uomo, un cinquantacinquenne residente in zona Guizza, aveva preventivamente contattato il numero di emergenza 113, segnalando le proprie intenzioni autodistruttive e fornendo il luogo preciso del gesto.

La chiamata, di estrema gravità, ha immediatamente attivato una pattuglia della polizia, i cui agenti si sono prontamente diretti verso l’indirizzo indicato.

Al loro arrivo, l’uomo, in stato di profonda angoscia e disperazione, ha tentato di mettere in atto il piano mortale.

In un impeto di rabbia e frustrazione, si è recato all’interno di un garage condominiale, dove ha recuperato una tanica contenente un solvente altamente infiammabile.

Versandosi il liquido addosso, ha creato una situazione estremamente pericolosa, aggravata dalla presenza di un accendino che stringeva tra le mani, pronto ad innescare le fiamme.

La situazione si è presentata come un quadro di potenziale catastrofe.

I due agenti, con prontezza di riflessi e un’immediata valutazione del rischio, hanno agito in modo rapido e coordinato.

In una frazione di secondo, si sono avvicinati all’uomo, riuscendo a disarmarlo e a impedire l’innesco del liquido infiammabile, evitando così un tragico epilogo.

L’intervento, tuttavia, non è stato privo di conseguenze: uno degli agenti ha riportato una contusione alla mano destra, che ha comportato un periodo di prognosi di cinque giorni.

Il cinquantacinquenne, dopo essere stato immobilizzato, è stato affidato alle cure del servizio di emergenza 118 e trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a una valutazione psichiatrica approfondita.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla salute mentale e sulla necessità di implementare strategie di prevenzione e supporto per individui in stato di crisi.

L’intervento dei poliziotti, oltre a scongiurare una perdita di vite umane, sottolinea l’importanza della formazione specifica delle forze dell’ordine nel gestire situazioni di emergenza che coinvolgono disturbi psichiatrici e tentativi di suicidio.

L’episodio rappresenta un monito sulla fragilità umana e sulla necessità di offrire un sostegno adeguato a chi si trova ad affrontare momenti di profonda sofferenza.