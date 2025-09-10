Penrica: Tergiversazioni.ter proced.siccia e non, prov.ter, riprese.cia, per, ci…. . ., sono.

Un episodio di grave tensione ha scosso l’istituto penitenziario di Vicenza, sollevando interrogativi urgenti sulle condizioni di sicurezza e sulla gestione dei detenuti ad alta pericolosità.

L’incendio, divampato all’interno del vecchio padiglione, ha causato intossicazioni da fumo per due agenti della Polizia Penitenziaria, fortunatamente prontamente soccorsi e assistiti.

L’evento si è verificato in un reparto destinato a detenuti con problematiche complesse, spesso caratterizzati da scarsa adattabilità e un passato di comportamenti violenti e di trasgressione del regolamento carcerario.

Questi individui, provenienti da diverse strutture penali italiane, sono stati trasferiti a Vicenza, in un sistema di concentrazione che, pur mirato a offrire un livello di contenimento specifico, sembra aver generato un contesto di frustrazione e conflitto latente.

Le fiamme hanno rapidamente danneggiato la cella del detenuto responsabile, rendendola inagibile e provocando danni significativi all’intera area.

L’incendio, non solo mette a rischio l’incolumità fisica degli operatori e dei detenuti, ma evidenzia anche una crisi più profonda: la capacità del sistema penitenziario di gestire in modo efficace e sicuro una popolazione carceraria sempre più complessa e spesso affetta da disturbi psichiatrici e dipendenze.

La professionalità e la rapidità di intervento del personale penitenziario, come sottolineato dal segretario regionale della UPP, Leonardo Angiulli, hanno permesso di evitare conseguenze ancora più gravi.

Tuttavia, l’episodio non può essere relegato a un mero evento isolato.

Richiede un’analisi approfondita delle dinamiche interne all’istituto, una revisione dei protocolli di sicurezza e un investimento urgente in risorse umane e formative per il personale.

La concentrazione di detenuti problematici in un unico istituto, sebbene concepita come soluzione per garantire una maggiore sicurezza, rischia di creare un “braciere” di tensioni, alimentato dalla deprivazione, dalla frustrazione e dalla mancanza di opportunità di riabilitazione.

È necessario, pertanto, ripensare questo modello, privilegiando una distribuzione più equilibrata dei detenuti ad alta pericolosità all’interno del sistema penitenziario nazionale.

Inoltre, è imperativo un approccio multidisciplinare che coinvolga psicologi, psichiatri e assistenti sociali per offrire un supporto adeguato ai detenuti, affrontando le cause profonde dei loro comportamenti devianti e promuovendo un percorso di reinserimento sociale.

L’incendio di Vicenza è un campanello d’allarme che non può essere ignorato: la sicurezza del personale penitenziario e la riabilitazione dei detenuti dipendono da un sistema penitenziario più efficiente, umano e realmente orientato alla prevenzione della recidiva.