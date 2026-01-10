Romano d’Ezzelino: arrestato per violenza domestica, paura e abusi

Un episodio di violenza domestica, che getta una luce inquietante sulle dinamiche relazionali e le fragilità sociali, ha portato all’arresto di un cittadino dominicano di 32 anni a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza.

La vicenda, scaturita da una telefonata di soccorso al 113, rivela un quadro allarmante di abusi e minacce perpetrate all’interno di un nucleo familiare, con conseguenze fisiche e psicologiche devastanti per la vittima e traumi potenzialmente duraturi per i minori coinvolti.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato sollecitato da una segnalazione che descriveva una lite particolarmente violenta, trascorsa in presenza dei figli della donna e di una giovane fidanzata, generando un clima di terrore e insicurezza.

L’uomo, presumibilmente accecato da un’impulsività rabbiosa, avrebbe perpetrato aggressioni fisiche reiterate, colpendo la compagna al volto e al corpo.

L’escalation della violenza ha raggiunto il suo apice con la minaccia, inizialmente con un coltello da cucina e successivamente con un taglierino, aggravando ulteriormente la gravità delle sue azioni.

L’atteggiamento ostile e provocatorio dell’uomo, manifestato con un rifiuto categorico all’ingresso degli agenti (“E’ una faccenda privata questa; siete in casa mia e non avete il permesso di entrare e di fare domande”), denota una volontà di eludere le responsabilità e un tentativo di ostacolare l’applicazione della legge.

Questo comportamento, spesso riscontrabile in casi di violenza domestica, riflette una profonda mancanza di rispetto per le istituzioni e per i diritti della vittima.

Le lesioni riportate dalla donna, documentate da una prognosi di sette giorni e evidenti ecchimosi su volto e braccia, testimoniano la brutalità dell’aggressione.

Il trasferimento in pronto soccorso all’ospedale San Bassiano è stato necessario per garantire le cure mediche adeguate e raccogliere la documentazione necessaria per le indagini.

Le indagini successive hanno rivelato un quadro ben più preoccupante, svelando una storia di vessazioni e abusi protrattesi per un anno.

La vittima, pur avendo subito precedenti episodi di violenza, non aveva mai sporto denuncia, un dato che solleva interrogativi sulle ragioni che spingono le vittime a rimanere in relazioni abusive e sulla necessità di rafforzare i sistemi di supporto e protezione.

Questo silenzio, spesso alimentato dalla paura, dalla vergogna e dalla dipendenza economica, rende ancora più urgente la promozione di una cultura della denuncia e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

L’arresto dell’uomo rappresenta un importante passo avanti nella tutela della vittima, ma non risolve il problema alla radice.

È necessario un approccio multidisciplinare che coinvolga servizi sociali, psicologi, avvocati e operatori specializzati nella gestione della violenza di genere, al fine di offrire un sostegno concreto alle vittime, promuovere la responsabilizzazione degli aggressori e prevenire la ricaduta in comportamenti violenti.

La complessità del fenomeno della violenza domestica richiede un impegno costante e coordinato da parte di tutti gli attori sociali, per costruire una società più giusta e sicura per tutti.