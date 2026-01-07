Tragedia a Pozzonovo: ultraleggero si schianta, pilota soccorso

Un drammatico incidente ha coinvolto un ultraleggero nel pomeriggio di oggi, attorno alle 14:30, in un’area rurale nei pressi di Pozzonovo, in provincia di Padova.

L’aeromobile, di tipologia non immediatamente specificata, ha subito un impatto violentissimo contro un albero, verificatosi all’interno di un centro specializzato nell’addestramento cinofilo, in prossimità dell’aviosuperficie dei Colli Euganei.

L’evento, che ha sollevato comprensibile sgomento nella comunità locale, ha lasciato il pilota incastrato tra le complesse sezioni deformate della struttura danneggiata.

Immediati sono stati gli sforzi dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato attrezzature specialistiche per estrarlo dalle lamiere contorte, operazione resa particolarmente ardua dalla gravità della situazione.

Il personale sanitario del Suem 118, giunto rapidamente sul luogo dell’incidente, ha provveduto a stabilizzare le condizioni del pilota e a trasportarlo, in codice giallo, presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e cure.

Il codice giallo indica un’urgenza potenzialmente grave, ma con prognosi generalmente riservata.

L’area è stata messa in sicurezza dai carabinieri della stazione di Conselve, i quali hanno avviato le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’obiettivo primario è accertare le cause che hanno portato all’impatto con l’albero, escludendo o confermando possibili fattori quali un guasto tecnico, condizioni meteorologiche avverse o errori umani.

Si rende necessario un approfondito esame del relitto dell’ultraleggero, che sarà effettuato da periti aeronautici incaricati dalla Procura della Repubblica.

La valutazione riguarderà sia la meccanica del velivolo, verificando l’integrità dei sistemi di controllo e propulsione, sia la documentazione di bordo, inclusi i registri di manutenzione e i piani di volo.

L’incidente riapre, inoltre, il dibattito sulla sicurezza dei voli a propulsione non convenzionale, spesso realizzati in aree marginali e con regolamentazioni meno stringenti rispetto all’aviazione civile tradizionale.

L’evento, purtroppo, evidenzia la vulnerabilità di queste attività e la necessità di un costante impegno per migliorare i protocolli di sicurezza e la formazione dei piloti, al fine di prevenire il ripetersi di simili tragedie e tutelare la sicurezza delle persone e del territorio.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del pilota e sull’esito delle indagini.