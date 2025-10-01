Venezia, Epicentro MICE: Crescita Esponenziale e Motore per il Veneto

Venezia: Epicentro del Turismo Mice e Motore di Crescita per il VenetoIl tessuto economico e culturale del Veneto riconosce a Venezia un ruolo imprescindibile, consolidato come polo di eccellenza per eventi, congressi e manifestazioni.

La Città Metropolitana di Venezia, con un contributo superiore al 28,7% del totale degli eventi regionali, si conferma un motore trainante per il settore, come evidenziato dai dati recenti presentati dall’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi (Oice), supportati da Federcongressieeventi e dall’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il 2024 ha visto una crescita esponenziale rispetto all’anno precedente.

I 128 siti coinvolti nel territorio metropolitano hanno ospitato 9.768 eventi, un incremento del 20,4% che si traduce in un dinamismo palpabile nel settore.

Questo slancio si riflette in un aumento significativo dei partecipanti, con 769.031 presenze (+35,3%) e 14.448 giornate di eventi (+13,6%).

Un dato cruciale è l’aumento delle presenze, che superano il milione, testimoniando la capacità di Venezia di attrarre un pubblico internazionale e diversificato.

Questa leadership non si limita al ruolo di semplice location, ma si intreccia con l’identità di Venezia come scenario cinematografico di fama mondiale e cornice per eventi di portata globale, come il Salone Nautico e il neonato Salone dell’Alto Artigianato Italiano.

La tendenza nazionale vede la prevalenza delle strutture alberghiere (66,5%) come sede degli eventi, con una durata media di 1,5 giorni e circa 80 partecipanti per evento.

Nello specifico, Venezia si distingue per la forte presenza di eventi nei settori finanziario (bancario e assicurativo) e medico-scientifico e farmaceutico, settori che contribuiscono significativamente alla sua vocazione internazionale.

L’analisi stagionale rivela picchi di attività in concomitanza con eventi chiave come la Biennale d’Arte (maggio) e la Mostra del Cinema (settembre-ottobre).

Una nota sorprendente è la performance di dicembre, che si mantiene su livelli comparabili a quelli di giugno, indicando una stagione più estesa e dinamica di quanto si possa immaginare.

Il ruolo delle agenzie di organizzazione professionale rimane preponderante (73%), confermando l’importanza di una competenza specializzata nella gestione di eventi complessi.

L’importanza del settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) per l’economia veneziana è innegabile.

Come sottolinea l’assessore Simone Venturini, esso rappresenta un pilastro strategico che coniuga la vocazione internazionale della città con un’offerta di servizi all’avanguardia.

Per eventi di grande portata, il Palazzo del Cinema del Lido e il Palazzo del Casinò si confermano le destinazioni privilegiate, grazie a una strategia di sviluppo infrastrutturale e tecnologico promossa dall’Amministrazione comunale e metropolitana.

La recente modernizzazione degli spazi congressuali, dotati di impianti tecnologici all’avanguardia, permette di ospitare oltre 3.000 persone e di realizzare eventi di diversa tipologia, dai congressi internazionali alle convention aziendali, dai workshop alle cene di gala.

La direzione operativa di Vela, con Fabrizio D’Oria, conferma un calendario fitto di importanti convegni internazionali in ambito scientifico fino al 2027, frutto di un’intensa attività promozionale e della collaborazione con operatori chiave, tra cui il Consorzio Venezia e il suo Lido.

Questo impegno continuo consolida il posizionamento di Venezia come destinazione di riferimento per il turismo Mice, proiettandola verso un futuro di crescita e innovazione nel settore.