Arena di Verona porta *Aida* in Australia: un debutto storico

Il celebre *Aida* di Giuseppe Verdi, pietra miliare del melodramma italiano e riconosciuto simbolo dell’ingegno culturale nazionale, si appresta a varcare i confini italiani per la prima volta, in un evento di risonanza planetaria.

La Fondazione Arena di Verona, custode gelosa di questa gemma operistica, porterà la sua monumentale produzione, ideata dal maestro Franco Zeffirelli, in Australia, con un debutto fissato per il 26 e il 27 febbraio 2027 all’Adelaide Oval.

Questo viaggio, concepito per celebrare il canto lirico come patrimonio immateriale dell’umanità, segna un traguardo significativo a un quarto di secolo esatto dal suo acclamato debutto veronese nell’estate del 2002.

L’iniziativa, che trascende la mera esibizione artistica, ambisce a consolidare l’immagine dell’Italia come fucina di eccellenza culturale, esportando un’esperienza emozionale e un’estetica raffinata in un nuovo e vasto pubblico.

L’espatrio di una produzione di tale portata non è stato privo di ostacoli.

Complesse procedure burocratiche e le sfide logistiche legate al trasporto di 28 container, contenenti costumi sfarzosi, scenografie imponenti, strumenti musicali e sofisticati equipaggiamenti tecnici, hanno inizialmente portato a un rinvio.

La fissazione delle nuove date con un anno di anticipo consente ora di gestire con maggiore precisione la realizzazione e la logistica di questa impresa culturale senza precedenti.

La realizzazione di *Aida* vedrà l’impegno coordinato di un team internazionale di 389 artisti e tecnici della Fondazione Arena di Verona, affiancati da un corpo professionale locale di 300 specialisti, tra cui il prestigioso coro della State Opera South Australia.

L’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, composta da 106 musicisti di talento, garantirà l’interpretazione musicale di elevatissimo livello, fedele all’intento compositivo di Verdi.

La regia, fedele alla visione originaria di Franco Zeffirelli, sarà magistralmente ripresa e supervisionata da Stefano Trespidi, collaboratore storico del maestro, assicurando la continuità e l’autenticità dell’esperienza scenica.

“L’evento rappresenta una pietra miliare per il panorama culturale australiano”, sottolinea Tim McGregor, Head of Touring globale di Teg.

“Presentare ad Adelaide questa produzione iconica di Zeffirelli è un momento storico per lo spettacolo dal vivo.

” Cecilia Gasdia, Sovrintendente di Fondazione Arena di Verona, esprime con entusiasmo la portata dell’iniziativa: “Per la prima volta, un intero continente avrà l’opportunità di ammirare questa monumentale messa in scena fuori dall’Italia.

Sarà un evento straordinario, che ci permetterà di scrivere una pagina di storia dell’opera italiana.

” L’interesse da parte delle istituzioni australiane è già notevole, testimoniando l’attesa e l’importanza attribuita a questo straordinario evento culturale.