Kim Novak a Venezia: Leone d’oro e omaggio di Guillermo del Toro

La 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si appresta a celebrare una figura iconica del cinema americano: Kim Novak.

L’attrice, simbolo di eleganza e mistero sullo schermo, riceverà il prestigioso Leone d’oro alla carriera, un riconoscimento che consacra una carriera costellata di ruoli memorabili e che ha contribuito a definire l’estetica del cinema hollywoodiano.

L’omaggio a Novak sarà introdotto da una *laudatio* magistralmente affidata a Guillermo del Toro, autore di profonda sensibilità e raffinato intellettuale, capace di cogliere e comunicare l’eredità artistica di una leggenda.

Del Toro, già vincitore del Leone d’oro con *La forma dell’acqua* (2017), un’opera che ha poi intascato anche l’Oscar come miglior film e miglior regia, e precedentemente presidente di giuria alla Mostra del 2018, offrirà una riflessione sul significato del lavoro di Novak, intrecciando probabilmente elementi autobiografici e personali interpretazioni.

L’evento culminerà con la proiezione in anteprima mondiale del documentario *Kim Novak’s Vertigo* (USA / 77’) diretto da Alexandre O.

Philippe.

Il film, fuori concorso, promette di offrire uno sguardo inedito e approfondito sulla vita e sulla carriera dell’attrice, analizzando in particolare il suo ruolo nel film di Hitchcock, *Vertigo – La donna che cadde dal cielo*, opera che ha contribuito in modo significativo a forgiare la sua immagine e a cementare il suo status di icona.

Questa edizione della Mostra veneziana, con la sua programmazione ricca di eventi e proposte innovative, si conferma un crocevia culturale di primaria importanza, un luogo dove la storia e la contemporaneità si incontrano per celebrare l’arte cinematografica in tutte le sue sfaccettature.

La scelta di premiare Kim Novak e affidare la *laudatio* a Del Toro testimonia l’attenzione della Biennale verso figure capaci di incarnare valori estetici e narrativi che trascendono i confini del tempo.