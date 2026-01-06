La Fenice: la spilla del silenzio accende un fiume di sostegno.

Il silenzio eloquente si è tradotto in un fiume di sostegno: la RSU del Teatro La Fenice, forte del successo della protesta silenziosa durante il Concerto di Capodanno 2026, ha annunciato la riproduzione di tremila ulteriori spillette commemorative.

L’iniziativa, nata come gesto simbolico di dissenso, ha catalizzato un’ondata di solidarietà che richiede un’azione più ampia.

Un conto PayPal dedicato, attivo per venti giorni fino al 25 gennaio, permette a chiunque desideri contribuire economicamente all’iniziativa, con una donazione minima di due euro per spilla.

Le prime ore della raccolta fondi, iniziate questa mattina alle 11, hanno già registrato un’inaspettata risposta: oltre 1.600 euro raccolti e 112 richieste di spillette provenienti da ogni regione d’Italia testimoniano la portata del sentimento di partecipazione e preoccupazione.

La protesta, nata dalla nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale da parte del Sovrintendente Nicola Colabianchi, si configura come un campanello d’allarme per il futuro del Teatro La Fenice.

La RSU, nel suo comunicato, sottolinea che la battaglia non è personale, né volta a screditare una figura specifica, ma mira a contestare un approccio gestionale che sembra privilegiare dinamiche esterne alla vocazione culturale della Fondazione.

Si tratta, in sostanza, di difendere i principi cardine che hanno reso La Fenice un’istituzione di fama mondiale: una combinazione unica di profonda competenza tecnica, passione per la musica e un’identità artistica inconfondibile.

Questa mobilitazione popolare rappresenta una presa di posizione critica nei confronti di decisioni che rischiano di compromettere la qualità e l’autenticità dell’offerta teatrale, minando il patrimonio culturale che La Fenice rappresenta per Venezia, per l’Italia e per il mondo.

L’acquisto di una spilla, quindi, diventa un atto di supporto concreto ai lavoratori e un segno tangibile di impegno nella salvaguardia di un’eccellenza che appartiene a tutti.

Si tratta di una difesa non solo del teatro, ma di un modello di gestione culturale basato sulla meritocrazia, la competenza e la salvaguardia delle tradizioni artistiche.

La spilla, in questo contesto, diventa un simbolo di resilienza e un richiamo a un futuro in cui l’arte e la cultura siano al centro delle decisioni.