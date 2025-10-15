Marasco e Bajani a Vigevano: un incontro tra i Premi Campiello e Strega

Il 19 ottobre, il Teatro Cagnoni di Vigevano (Pavia) ospiterà un evento di eccezionale significato nel panorama culturale italiano: un dialogo tra Wanda Marasco, autrice premiata con il Campiello 2025, e Andrea Bajani, vincitore del prestigioso Strega 2025.

L’incontro, inserito nel cartellone della rassegna letteraria diretta da Ermanno Paccagnini, rappresenta una rara opportunità di confronto tra due voci letterarie che incarnano la vitalità e la complessità del romanzo contemporaneo.

Questa edizione del Campiello segna un’occasione unica, replicata solo nel 2022, che permette ai due autori di condividere le proprie visioni e i propri processi creativi di fronte a un pubblico attento e appassionato.

Il Premio Campiello, nato nel 1962 per volere degli Industriali del Veneto, e il Premio Strega, fondato a Roma nel 1947 da Maria Bellonci e Guido Alberti, rappresentano due pilastri del sistema letterario nazionale, ciascuno con una storia e un’identità proprie, ma entrambi votati alla valorizzazione della scrittura di alta qualità.

Andrea Bajani presenterà “L’anniversario” (Feltrinelli), un romanzo potente e inquietante che esplora le dinamiche di una famiglia soffocata da una figura paterna autoritaria.

Attraverso la voce del figlio che sceglie l’allontanamento, Bajani scava nelle ferite dell’abbandono, nel peso del silenzio e nella ricerca di un’identità autonoma.

Accanto a lui, Wanda Marasco porterà “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza), un’opera che ricostruisce la vita tormentata di Ferdinando Palasciano, un medico idealista e anticonformista che si dedicò ai più emarginati, sfiorando l’eroismo ma precipitando, infine, nella follia.

Un romanzo storico che, al di là della ricostruzione di un’epoca, riflette sulla fragilità della ragione, sulla complessità del bene e sul confine sottile tra genio e pazzia.

L’incontro, moderato da Alessandra Tedesco, sarà arricchito da saluti istituzionali da parte della Fondazione Il Campiello, con Stefania Zuccolotto, e della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, con il direttore Stefano Petrocchi, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le due istituzioni per promuovere la cultura e il dialogo.

“È un onore partecipare a questa rassegna letteraria, un luogo privilegiato per l’incontro tra autori e lettori”, ha dichiarato Raffaele Boscaini, presidente della Fondazione Il Campiello e Confindustria Veneto.

Stefano Petrocchi ha aggiunto: “L’occasione di ascoltare Bajani e Marasco, due autori che hanno saputo conquistare il cuore e la mente dei lettori con le loro opere, celebra il romanzo come specchio della nostra identità, un’esplorazione profonda delle emozioni e delle esperienze che ci definiscono come individui e come comunità.

” L’evento si configura dunque come un momento significativo per riflettere sulla funzione del romanzo nell’era contemporanea, un genere che continua a offrire strumenti essenziali per comprendere il mondo e noi stessi.