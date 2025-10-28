cityfood
Nagano al Fenice: un viaggio musicale tra Lully, Schubert e Strauss.

Redazione Aosta
La stagione sinfonica del Teatro La Fenice di Venezia si concluderà sotto la bacchetta autorevole di Kent Nagano, figura di spicco nel panorama musicale contemporaneo.

Direttore musicale generale della Staatsoper Hamburg e direttore principale della Philharmonisches Staatsoper Hamburg dal 2015, Nagano offrirà un concerto che costituisce un affascinante viaggio attraverso epoche e stili, un’occasione per esplorare l’evoluzione del gusto musicale europeo.
Il concerto si aprirà con l’eleganza e la raffinatezza della *Suite* tratta da *Il Borghese Gentiluomo* di Jean-Baptiste Lully.

Quest’opera, un esempio emblematico delle *comédie-ballets*, testimonia la fertile collaborazione tra il drammaturgo Jean-Baptiste Poquelin, universalmente noto come Molière, e il compositore Lully, un connubio che ha dato vita a un genere teatrale innovativo e di grande successo.
La *Suite* prescelta, con le sue coreografie originariamente curate da Pierre Beauchamp, incarna lo spirito di un’epoca di grande splendore e di virtuosismo artistico, un’epoca in cui la musica e la danza si fondevano in un’unica, coinvolgente rappresentazione.

A seguire, si ascolterà la *Sinfonia n. 3 in re maggiore, D.

200* di Franz Schubert, compositore che, pur con una vita breve e travagliata, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica.
Quest’opera, frutto della sua formazione giovanile, rivela già la sua sensibilità melodica e la sua capacità di creare atmosfere intense ed evocative, anticipando, in qualche modo, le sue opere più mature.

La serata culminerà con *Der Bürgers als Edelmann* di Richard Strauss, un’opera che riprende il tema dell’identità e dell’apparenza, affrontando la questione della nobiltà non come status sociale, ma come qualità interiore.

Strauss, maestro del tardo romanticismo, utilizza la musica per esplorare le contraddizioni e le ambiguità della condizione umana, creando un’esperienza sonora ricca di colore e di drammaticità.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza del pubblico, il Teatro La Fenice propone, come consuetudine, un incontro introduttivo con il rinomato musicologo Roberto Mori.

L’appuntamento, aperto a tutti e gratuito, si terrà venerdì 31 ottobre nelle Sale Apollinee e offrirà spunti di riflessione e approfondimenti sulle opere proposte, consentendo al pubblico di immergersi più a fondo nel contesto storico, culturale e musicale che le ha generate.
L’occasione sarà utile per comprendere meglio le peculiarità di ciascun compositore e le connessioni tematiche che legano queste tre opere apparentemente distanti nel tempo e nello stile.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

