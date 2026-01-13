Renato Bruson: Un Baritono al Trionfo nell’Arena di Verona

Renato Bruson: Un Trionfo di Voce e Passione Celebrato dall’Arena di VeronaL’Arena di Verona si erge a testimone di un’eccezionale carriera, onorando i novant’anni di Renato Bruson, baritono padovano che ha incarnato l’eccellenza del melodramma italiano e internazionale per oltre mezzo secolo.

Un percorso artistico che ha lasciato un’impronta indelebile nell’anfiteatro scaligero, luogo simbolo della lirica, dove Bruson ha calcato il palco per oltre venticinque stagioni.

“Renato Bruson non è solo un artista straordinario, ma un punto di riferimento culturale, un faro per le generazioni di cantanti che lo hanno preceduto e per quelle che verranno,” dichiara Cecilia Gasdia, sovrintendente dell’Arena, a nome di tutto il team, del pubblico appassionato e di chi condivide l’amore per l’opera.

Un omaggio sentito per un interprete che ha saputo trasmettere la potenza e la profondità del canto lirico a un pubblico vastissimo.

Nato a Granze, nel cuore del Veneto, Bruson ha elevato l’arte del baritono a vette inesplorate, spaziando con maestria dal belcanto mozartiano al verismo più intenso, documentando il suo percorso attraverso una discografia ricca e video d’archivio preziosi.

La sua dedizione alla trasmissione del sapere musicale si concretizza anche nell’insegnamento ai giovani talenti, perpetuando un’eredità di rigore e passione.

Il debutto all’Arena, interpretando Carlo di Vargas ne *La Forza del destino* nel 1975 (con una replica nel 1978), segnò l’inizio di una lunga e proficua relazione con il palco veronese.

Fino al 2000, un ritorno quasi costante, culminato in una memorabile interpretazione di Nabucco, immortalata dalle telecamere Rai.

Settanta serate indimenticabili, condivise con colleghi leggendari e accolte da un pubblico entusiasta, hanno tessuto un arazzo di emozioni e suggestioni.

Oltre ai ruoli verdiani più iconici – Germont ne *La Traviata* (con una performance significativa anche al Teatro Filarmonico di Torino, mezzo secolo fa), Rodrigo in *Don Carlo*, il perfido Jago in *Otello*, il tirannico Macbeth e il potente Nabucco – Bruson ha dimostrato una versatilità straordinaria.

Ha interpretato Lord Enrico in *Lucia di Lammermoor* di Donizetti, il tormentato Gerard in *Andrea Chénier* di Giordano, e si è distinto in numerosi concerti lirici, celebrando la grandezza dei compositori classici.

La sua interpretazione di questi ruoli non si è limitata alla mera esecuzione, ma ha saputo incarnare le sfumature psicologiche e la complessità dei personaggi, elevando la performance a un’esperienza artistica completa.

La sua capacità di comunicare, attraverso la voce e la recitazione, la drammaticità e la bellezza della musica è stata il segreto del suo successo duraturo.