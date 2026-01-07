Alisea: Grafite di Scarto, Design e Sostenibilità Vicentina

Alisea, realtà industriale vicentina nata trent’anni fa per iniziativa di Susanna Martucci, celebra un 2025 di consolidamento e crescita, raggiungendo un fatturato di quasi due milioni di euro.

Questo risultato, che segna un incremento del 15% rispetto all’anno precedente, è il frutto di una visione imprenditoriale innovativa: la valorizzazione di una risorsa altrimenti destinata allo scarto – la polvere di grafite derivante da processi industriali.

L’approccio di Alisea incarna un modello di economia circolare, trasformando un sottoprodotto in materiali pregiati per il design. Circa sette tonnellate di grafite, che in altre circostanze sarebbero state considerate rifiuti, sono state riconvertite in prodotti di alta qualità.

Tra questi, spiccano un amplificatore audio passivo per smartphone, che unisce funzionalità e design raffinato, e una linea di matite di eccezionale durata, simbolo di un impegno verso la sostenibilità e la riduzione degli sprechi.

La catena di fornitura di Alisea riflette profondamente i valori aziendali.

Oltre il 56% dei fornitori operanti nel 2025 è geograficamente radicato entro un raggio di 80 chilometri dal sito produttivo, promuovendo un impatto economico locale e riducendo l’impronta ambientale legata al trasporto.

Un dato particolarmente significativo è rappresentato dal 36% di fornitori che aderiscono a modelli di business responsabili: cooperative sociali, società benefit e aziende certificate per la loro attenzione all’ambiente e alla responsabilità sociale.

Questa scelta strategica non solo rafforza la resilienza della filiera, ma sottolinea l’impegno di Alisea verso un approccio etico e sostenibile in ogni fase del processo produttivo.

Alisea non si limita a essere un’azienda che produce oggetti di design; è un esempio concreto di come l’innovazione possa convergere con la responsabilità ambientale e sociale, generando valore economico e contribuendo a un futuro più sostenibile per il territorio vicentino e oltre.

La storia di Alisea è una testimonianza del potenziale inespresso che risiede nei rifiuti industriali e della capacità dell’ingegno umano di trasformare sfide in opportunità, creando prodotti unici e promuovendo un modello di business virtuoso.