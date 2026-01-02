Casinò di Venezia: incassi record e sguardo al futuro digitale

Il Casinò di Venezia chiude il 2025 con una solida performance economica, totalizzando incassi netti che si attestano a 117,8 milioni di euro.

Questo risultato, frutto della sinergia tra le due prestigiose sedi – Ca’ Vendramin Calergi, cuore pulsante della tradizione veneziana, e Ca’ Noghera, simbolo di modernità e innovazione – riflette un afflusso di 767.727 visitatori durante l’anno.

La serata di Capodanno, da sola, ha contribuito con 486.071 euro, evidenziando la centralità del Casinò nel tessuto festivo e culturale della città.

L’andamento positivo segna un percorso di crescita ininterrotto dal 2016, trasformando radicalmente la situazione patrimoniale dell’azienda.

Come evidenziato dall’assessore alle società partecipate del Comune di Venezia, Michele Zuin, il valore patrimoniale è passato da una cifra modesta di 346.000 euro a ben 33,2 milioni, un incremento significativo che testimonia la capacità di gestione e la resilienza del Casinò.

L’azienda si conferma, dunque, un elemento cruciale per l’economia locale, con un contributo annuale che si stabilizza attorno alla soglia dei 120 milioni di euro.

Questa performance di successo non è frutto del caso, ma il risultato di una strategia mirata alla valorizzazione del brand e all’adattamento alle dinamiche di un settore in costante evoluzione.

L’impegno verso la comunità veneziana si traduce in un aumento del personale, con l’assunzione di 60 nuove risorse, e in significativi investimenti infrastrutturali, volti a migliorare l’esperienza dei visitatori e a modernizzare le strutture.

In ottica futura, il Casinò di Venezia guarda con ambizione al panorama digitale, riconoscendo il potenziale strategico dell’acquisizione della concessione per il gioco online, valida per i prossimi nove anni.

Questa mossa ambiziosa non solo permette all’azienda di espandere la propria presenza sul mercato globale, ma anche di competere attivamente con i principali operatori del settore, offrendo un’offerta diversificata e rispondendo alle nuove esigenze di un pubblico sempre più ampio e connesso.

L’ingresso nel mondo digitale rappresenta una sfida stimolante, che richiede un continuo aggiornamento delle competenze e una capacità di innovazione costante, al fine di mantenere la posizione di leadership e di continuare a contribuire alla vitalità economica e culturale di Venezia.

La diversificazione dell’offerta e l’espansione online costituiscono quindi pilastri fondamentali del piano di sviluppo, proiettando il Casinò di Venezia verso un futuro di crescita sostenibile e di prosperità condivisa.