martedì 23 Settembre 2025
21.6 C
Venezia
Venezia Politica

Veneto, legge per la memoria dei militari fucilati nella Grande Guerra.

Redazione Aosta
Il Consiglio Regionale del Veneto ha ufficialmente sancito un’importante legge, la n.

89, dedicata alla riscoperta e alla memoria delle vittime innocenti della Prima Guerra Mondiale.

Con un voto che esprime una netta maggioranza (35 voti a favore contro 4 dissenzienti), l’atto legislativo si pone l’ambizioso obiettivo di illuminare un capitolo oscuro e spesso dimenticato del conflitto mondiale, focalizzandosi sulle esecuzioni sommarie e le decimazioni che colpirono i militari italiani all’interno del territorio regionale.

L’iniziativa, promossa con convinzione dal Presidente dell’Assemblea di Palazzo Ferro Fini, Roberto Ciambetti, e gestita in aula dal consigliere Marzio Favero (Lega-LV), con il prezioso contributo correlativo della capogruppo del Partito Democratico, Vanessa Camani, non si limita a un mero riconoscimento storico.

Essa si configura come un impegno concreto per la ricerca approfondita, la valorizzazione della memoria e la promozione di attività commemorative.
La legge riconosce che, durante la Grande Guerra, un numero significativo di soldati italiani, spesso accusati di insubordinazione, codardia o diserzione, furono sottoposti a processi sommari e condannati a morte per fucilazione.
Queste sentenze, spesso emesse in circostanze di guerra e con garanzie processuali limitate, rappresentano una ferita nel tessuto della storia nazionale, una questione che merita di essere affrontata con rigore storico e sensibilità umana.
L’atto legislativo prevede quindi un sostegno economico e organizzativo a progetti di ricerca storica volti a ricostruire le storie individuali di questi uomini, a ricostruire le circostanze delle loro esecuzioni e a valutare l’equità delle sentenze, tenendo conto del contesto storico e delle pressioni psicologiche che gravavano sui militari al fronte.

Si intende ricostruire i nomi, le provenienze, le accuse, le sentenze e le modalità di esecuzione, per restituire dignità e riconoscimento a queste vittime ingiuste.

Al fine di favorire la diffusione della conoscenza e la sensibilizzazione del pubblico, la legge istituisce una “Giornata Regionale della Memoria dei Militari Fucilati”, dedicata a momenti di riflessione e commemorazione.

Viene inoltre previsto l’istituzione di un “Albo dei Militari Fucilati”, che raccoglierà le informazioni ricostruite dalle ricerche storiche, e di una “Consulta per la Ricerca Storica”, un organismo consultivo composto da esperti, studiosi e rappresentanti delle associazioni combattentistiche, incaricato di orientare le attività di ricerca e di promuovere la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

L’approvazione di questa legge segna un passo significativo verso una più completa e onesta comprensione della storia italiana durante la Prima Guerra Mondiale, con l’obiettivo di preservare la memoria di coloro che, ingiustamente, persero la vita e di contribuire a costruire una società più giusta e consapevole.
Rappresenta un atto di responsabilità verso il passato e un impegno verso il futuro, promuovendo valori di legalità, rispetto dei diritti umani e tutela della dignità di ogni individuo.

