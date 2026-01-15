Arena di Verona: un simbolo di inclusione paralimpica

L’Arena di Verona, simbolo intramontabile di storia e spettacolo, si appresta a inaugurare un capitolo inedito nella sua gloriosa esistenza: una completa accessibilità universale.

Questa trasformazione, unica nel suo genere a livello globale, non è un mero adeguamento strutturale, ma un atto di profonda simbologia, in linea con l’impegno del Veneto, regione con una forte vocazione al volontariato – un tessuto sociale in cui quasi un cittadino su cinque partecipa attivamente.

Come sottolineato dal Presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, durante la presentazione delle cerimonie paralimpiche a Venezia, si concretizza un sogno per l’intera comunità.

La scelta di Verona come teatro di chiusura delle Paralimpiadi di Milano e Cortina – un gesto audace in una città priva delle risorse naturali associate alle competizioni invernali – rappresenta una legacy di inestimabile valore.

Non si tratta semplicemente di ospitare un evento, ma di proiettare un’immagine di inclusione, di resilienza e di capacità di innovazione.

Verona, con la sua storia millenaria e la sua architettura maestosa, diventerà un palcoscenico per celebrare lo spirito di perseveranza e l’abilità di superare i limiti, valori intrinseci al movimento paralimpico.

L’auspicio di un crescente consenso e coinvolgimento territoriale nei confronti delle Olimpiadi e Paralimpiadi riflette una visione più ampia: quella di un evento sportivo capace di generare un impatto sociale duraturo.

L’eredità olimpica e paralimpica non si misurerà solo in termini di medaglie o risultati sportivi, ma nella capacità di ispirare una nuova generazione di atleti e spettatori, promuovendo i principi di rispetto, amicizia e fair play.

L’impatto trasformativo di questi eventi sportivi sul tessuto nazionale è innegabile.

L’Italia che affronterà questi Giochi sarà profondamente diversa da quella che ne uscirà.

Non si tratterà solo di infrastrutture migliorate o di un’immagine internazionale potenziata, ma di un cambiamento culturale più profondo, un’evoluzione nella consapevolezza dell’importanza dell’inclusione, dell’accessibilità e della valorizzazione del potenziale umano in ogni sua forma.

L’evento si configura come un catalizzatore di cambiamento, un’opportunità per ridefinire l’identità nazionale e proiettare il Paese verso un futuro più equo e sostenibile.