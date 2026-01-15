Lilly e le Olimpiadi: Sport, Scienza e Benessere per il Futuro

Lilly, partner ufficiale delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, non si limita a un mero supporto finanziario, ma promuove un’ambiziosa sinergia tra sport, scienza e benessere, incarnando un approccio innovativo all’esperienza olimpica.

L’iniziativa, lanciata in concomitanza con l’inaugurazione dei Giochi e proseguita lungo il percorso che collega Milano a Cortina, trascende la tradizionale sponsorizzazione, configurandosi come una piattaforma di dialogo e sensibilizzazione.

Al cuore del progetto risiede la convinzione che la ricerca scientifica e la dedizione atletica, pur operando in ambiti apparentemente distinti, condividano un comune denominatore: la costante sfida ai propri limiti, la ricerca di performance superiori, la resilienza di fronte alle difficoltà.

Questa filosofia è esplicitata da Elias Khalil, presidente e general manager Italy Hub di Lilly, che sottolinea come i Giochi rappresentino un’opportunità irripetibile per celebrare la forza di superare ostacoli grazie alla combinazione di scienza, determinazione e resilienza.

L’impegno di Lilly si concretizza in una serie di iniziative articolate: installazioni urbane interattive, live sites coinvolgenti e la rinnovata edizione invernale de “The Impossibile Gym”.

Quest’ultima, in particolare, si focalizza su una questione di salute pubblica sempre più rilevante: l’obesità.

Attraverso questa piattaforma, l’azienda mira a destare consapevolezza e a promuovere una conversazione aperta sulle sfide quotidiane affrontate da chi convive con questa condizione, sottolineando l’importanza di un approccio multidisciplinare che integri alimentazione, attività fisica e supporto psicologico.

L’iniziativa non si pone semplicemente come un’azione di responsabilità sociale d’impresa, ma come un investimento nel futuro della salute e del benessere della comunità.

Nevio Devidé, Chief Revenue Officer della Fondazione Milano Cortina 2026, evidenzia come questa partnership rafforzi lo spirito olimpico, valorizzando la cultura della salute e della prevenzione e promuovendo attivamente un modello di sviluppo sostenibile che integri performance atletiche, ricerca scientifica e impegno sociale.

La presentazione del progetto, a cui hanno presenziato figure di spicco come il Console Generale USA a Milano Douglass Benning, il vicepresidente Fiaso Massimo Lombardo, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi e il presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, testimonia l’importanza attribuita all’iniziativa a livello istituzionale e la volontà di creare un’eredità positiva per le generazioni future, ben oltre la conclusione dei Giochi Invernali.

L’approccio di Lilly si configura quindi come un modello di partnership che va oltre il marketing tradizionale, aspirando a lasciare un impatto duraturo sulla società attraverso l’unione di sport, scienza e salute.