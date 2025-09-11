venerdì 12 Settembre 2025
18 C
Venezia
Venezia Sport

Mosquera ko: duro colpo per l’Hellas Verona in vista della Cremonese

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un duro colpo per l’Hellas Verona in vista del cruciale impegno casalingo contro la Cremonese, capolista del girone B di Serie B.
L’attaccante colombiano Daniel Mosquera, un elemento di potenziale impatto nel progetto tecnico gialloblù, è stato costretto a subire un intervento chirurgico d’urgenza.
Questa mattina, presso la struttura sanitaria Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, Mosquera è stato sottoposto ad appendicectomia, una procedura che si è resa necessaria a seguito di un’improvvisa e acuta evoluzione del suo stato di salute durante la notte precedente.
La comunicazione ufficiale del club veronese ha confermato che l’operazione è stata condotta con successo, garantendo l’auspicio per un rapido e completo recupero del giocatore.
Tuttavia, l’assenza di Mosquera rappresenta un’indubbia perdita in termini di ampiezza di scelta tattica e di potenziale offensivo per mister Francesco Alfiero.
La sua indisponibilità si aggiunge a quella di altri giocatori chiave, già assenti per infortunio di lunga data: il centrocampista georgiano Nodar Suslov e il terzino destro Antonin Valentini.

La loro prolungata assenza sta mettendo a dura prova la capacità di rotazione della squadra, costringendo lo staff tecnico a trovare soluzioni alternative per affrontare un calendario denso e impegnativo.
L’infortunio di Mosquera solleva interrogativi sulla tenuta fisica della rosa, e pone l’attenzione sull’importanza di una gestione oculata degli sforzi, soprattutto in un campionato come la Serie B, dove la competitività è elevata e le differenze tra le squadre sono spesso minime.
L’Hellas Verona dovrà ora contare su una maggiore resilienza e capacità di adattamento da parte dei giocatori a disposizione, cercando di colmare il vuoto lasciato dall’attaccante colombiano con nuove strategie e combinazioni di gioco.

La partita contro la Cremonese, orfana di un elemento chiave come Mosquera, si preannuncia una sfida complessa e stimolante per la squadra veronese.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved