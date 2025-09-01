Casinò di Saint Vincent: incassi in lieve calo ad agosto 2025

Agosto 2025 si è concluso per il Casinò di Saint Vincent con un incasso complessivo di 6.999.667 euro, un dato che, pur mantenendo un livello significativo, evidenzia una contrazione rispetto ai 6.624.725 euro registrati nello stesso mese del 2024.

Questo lieve arretramento, sebbene circoscritto al singolo mese, rappresenta un punto di riflessione all’interno di un quadro economico globale che, per la struttura Casinò de la Vallée spa, appare altrimenti incoraggiante.

L’analisi più approfondita rivela una dinamica complessa.

Sebbene le slot machine abbiano contribuito con un incasso di 4.243.887 euro, dimostrando una resilienza e una capacità di attrarre capitali con un incremento di 19.931 euro rispetto all’anno precedente, i giochi da tavolo hanno subito una contrazione più marcata, generando 2.755.781 euro, con una diminuzione di 645.873 euro.

Questo divario potrebbe riflettere cambiamenti nelle preferenze dei giocatori, una maggiore popolarità delle esperienze di gioco automatizzato o variazioni nella composizione del pubblico frequentatore.

L’aumento degli ingressi, pari a 35.901 (1.528 in più rispetto ad agosto 2024), suggerisce un continuo interesse verso l’esperienza complessiva offerta dalla struttura.

Considerando i primi otto mesi dell’anno, il quadro generale si fa più confortante.

I ricavi lordi progressivi si attestano a 52.43.260 euro, un incremento sostanziale di 3.981.962 euro rispetto al 2024.

Questa crescita, distribuita in modo disomogeneo tra giochi da tavolo (23.55.74 euro) e slot machine (28.988.186 euro), sottolinea la crescente importanza delle macchine a distanza elettronica nel contribuire al fatturato complessivo.

Il numero di ingressi al 31 agosto 2025, pari a 227.773, conferma una sostanziale stabilità rispetto al periodo comparato del 2024, con un modesto aumento di 4.582 unità, indicando una capacità di mantenere elevata l’attrattiva dell’esperienza di gioco e dell’offerta ricreativa connettiva.

Parallelamente, l’attività alberghiera del Grand Hotel Billia presenta un andamento positivo.

Gli introiti delle vendite dirette ad agosto 2025 raggiungono gli 813.500 euro, in aumento di 224.383 euro rispetto allo stesso mese del 2024.

I primi otto mesi dell’anno consolidano questo trend, con ricavi da vendite dirette che si attestano a 5,1 milioni di euro, registrando un incremento di 1.121.85 euro rispetto al 2024.

L’occupazione media delle camere, pari al 50%, indica una capacità di attrarre clientela e di generare un flusso costante di entrate, sebbene possa rappresentare un margine di miglioramento per ottimizzare ulteriormente l’utilizzo della struttura ricettiva.

La combinazione di questi risultati sottolinea la complessa dinamica di un’organizzazione che mira a bilanciare la tradizione del gioco d’azzardo con l’innovazione e la diversificazione dell’offerta turistica e ricreativa.