Fiera di Sant’Orso: Tradizione e Arte nel Cuore della Valle d’Aosta

Ritorna a Donnas, Valle d’Aosta, la suggestiva Fiera di Sant’Orso, un evento che si configura come un vibrante crocevia tra tradizione artigiana, espressione culturale e valorizzazione del territorio.

Dal 16 al 18 gennaio, la comunità si apre a visitatori e appassionati per celebrare un patrimonio secolare, plasmato dall’ingegno umano e dalla ricchezza del paesaggio alpino.

La kermesse non è semplicemente una fiera, ma un vero e proprio viaggio nel tempo e nell’arte.

Al centro dell’attenzione, gli abili intagliatori e scultori, maestri di un’arte che si tramanda di generazione in generazione.

Artigiani affermati e giovani allievi delle scuole specializzate presentano le loro creazioni, testimonianza di una perizia tecnica affinata da anni di studio e pratica.

Le opere esposte, realizzate in legno, pietra e altri materiali naturali, spaziano dalla rappresentazione di figure religiose a soggetti tratti dalla vita quotidiana, offrendo uno spaccato affascinante sulla cultura locale.

L’apertura della Fiera, venerdì 16 gennaio, si materializza con la “Veillà”, un’atmosfera conviviale che anima il borgo a partire dalle ore 20.

Ventidue cantine locali accolgono i visitatori, offrendo un’opportunità unica per scoprire antichi mestieri, degustare sapori autentici e immergersi in un’esperienza sensoriale completa.

La musica, elemento imprescindibile della Fiera, è garantita dalla Banda Musicale di Donnas, cori polifonici e gruppi musicali che interpretano brani tradizionali e composizioni originali.

Sabato 17 gennaio, una visita guidata gratuita, a partire dalle 14, conduce i partecipanti attraverso le vie del borgo medievale e dei suoi dintorni, svelandone la storia e le peculiarità architettoniche.

La sera, una suggestiva fiaccolata, accompagnata dalla Banda Musicale di Donnas, e la Santa Messa nella Cappella di Sant’Orso creano un’atmosfera di profonda spiritualità.

Il concerto serale, che vede protagonisti la mini Banda di Donnas e la Big Band del Liceo Musicale di Aosta, promette un mix di tradizione e innovazione musicale.

Domenica 18 gennaio, con le prime luci dell’alba, la Foire de Saint-Ours de Donnas entra nel suo culmine, animata da 410 espositori e 17 scuole di scultura.

L’evento si configura come un importante motore economico per la comunità, stimolando il turismo e valorizzando i prodotti locali.

Per facilitare l’accesso alla Fiera, un servizio navetta gratuito collega la manifestazione con Bard e i centri limitrofi, con collegamenti diretti dalla stazione ferroviaria di Pont-Saint-Martin alla rotonda di Hône-Bard, attraverso parcheggi strategici lungo la Statale 26 e al suggestivo Forte di Bard.

Il gran finale, alle ore 17, è segnato dalla premiazione degli espositori artigiani, riconoscimento del loro impegno e della qualità delle loro creazioni, che contribuiscono a mantenere viva la tradizione e a diffondere l’immagine di Donnas nel mondo.

La Fiera di Sant’Orso, quindi, non è solo una vetrina di artigianato, ma un vero e proprio patrimonio immateriale, custode di saperi e di valori che continuano a ispirare e a connettere la comunità.