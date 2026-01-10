Riaprono Palaindoor e Campo Tesolin: Un Nuovo Centro per lo Sport e la Comunità

- Advertisement -

Dopo anni di sospensione e un periodo di transizione che ha lasciato la comunità sportiva aostana con un senso di privazione, il Palaindoor e il campo Tesolin riaprono le loro porte, segnando un punto di svolta significativo per il territorio.

La nuova gestione, affidata a un’associazione temporanea di scopo guidata dalla Uisp Vda, affiancata da Fidal e Assva Asd, non si limita a restituire alla collettività due infrastrutture sportive, ma progetta un’evoluzione concettuale e operativa di un intero complesso polifunzionale.

L’approccio delineato va ben oltre la tradizionale concezione di impianti dedicati esclusivamente alla pratica sportiva.

Il Palaindoor e il campo Tesolin aspirano a diventare veri e propri centri di aggregazione sociale, spazi inclusivi e ambienti stimolanti per la crescita educativa di tutte le fasce d’età.

Si tratta di una visione che riconosce lo sport non solo come attività fisica, ma come potente strumento di coesione sociale, benessere psicofisico e sviluppo personale.

L’offerta sportiva sarà diversificata e capillare, comprendendo moduli dedicati a discipline che spaziano dalla ginnastica artistica e da trampolino elastico all’atletica leggera, dall’arrampicata sportiva al tennis, passando per le arti marziali, la boxe, il fitness e molto altro.

Questa ampiezza di offerta mira a intercettare interessi diversi e a promuovere l’accesso allo sport a tutti i livelli di abilità e competenza.

Oltre alle attività sportive, il complesso ospiterà servizi di supporto alle società e alle federazioni, tra cui un bar, uffici, scrivanie operative e una sala riunioni attrezzata.

Questa infrastruttura mira a facilitare la comunicazione, la collaborazione e l’organizzazione di eventi sportivi e culturali.

La riapertura del Palaindoor e del campo Tesolin rappresenta un investimento strategico nel capitale umano del territorio aostano.

Si tratta di un’opportunità per promuovere stili di vita attivi e salutari, per contrastare il disagio sociale e per diffondere valori fondamentali come il rispetto delle regole, la collaborazione, la solidarietà, la partecipazione, l’integrazione e l’inclusione.

L’obiettivo è creare un luogo dove lo sport sia veicolo di crescita personale e collettiva, un punto di riferimento per la comunità e un motore di sviluppo per l’intera regione.

La nuova gestione si impegna a garantire una gestione efficiente e trasparente, in stretta collaborazione con le istituzioni locali e con le associazioni sportive del territorio, per massimizzare l’impatto positivo di questo importante complesso polifunzionale.