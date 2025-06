Nastro Rosa Tour 2025: Aeronautica Militare trionfa nella terza tappa

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025 ha concluso la terza tappa, una prova impegnativa tra Cattolica e Vieste, assegnando il primato nella classe Figaro 3 al team dell’Aeronautica Militare. La vittoria non è stata conquistata direttamente nell’ultima frazione di gara, ma frutto di una strategia ponderata che ha capitalizzato i risultati ottenuti nelle prove inshore e offshore, elementi cruciali per determinare la classifica complessiva della tappa. La competizione, caratterizzata da una complessità strategica che riflette l’evoluzione della vela sportiva, ha visto emergere, oltre all’Aeronautica Militare, il Circolo Nautico Sanbenedettese, vincente nella prova offshore, e il team della Guardia di Finanza, giunto al terzo posto. Questa particolare articolazione della classifica sottolinea come la performance inshore e offshore non siano prove isolate, bensì tasselli di un mosaico più ampio che definisce l’eccellenza nella regata.La partenza, guidata dal Faro di Sant’Eufemia, ha visto le imbarcazioni Figaro 3 sfruttare le brezze meridionali per un avvio promettente. Tuttavia, la successiva assenza di vento sostenuto ha condizionato l’andamento della regata, prolungando i tempi di arrivo delle imbarcazioni di coda fino al giorno successivo, l’8 giugno. Questo ritardo, oltre a testare la resistenza fisica degli atleti, ha evidenziato l’importanza della capacità di adattamento alle mutevoli condizioni meteorologiche, un fattore determinante in qualsiasi competizione velica.L’edizione 2025 ha inaugurato anche la presenza delle classi Waszp e Wingfoil. Le condizioni di vento termico, imprevedibili e in rapida evoluzione, hanno richiesto continue modifiche al programma delle regate. Solo nella giornata attuale, lo specchio d’acqua antistante Marina Piccola ha offerto lo scenario ideale per ammirare le spettacolari evoluzioni di queste discipline emergenti, testimoniando il continuo dinamismo e l’innovazione che caratterizzano il mondo della vela. Nella classe Waszp, la Guardia di Finanza ha dominato la competizione, seguito dal team Royal Madras e dal Verein Seglerhaus am Wannsee. Per quanto riguarda i Wingfoil, l’oro è andato ancora alla Guardia di Finanza, con l’Aeronautica Militare e il team Goztope Yalken a contendersi gli altri gradini del podio.L’evento, organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e Ssi Sports e Events, con il supporto di Enit, della Federazione Italiana Vela e con il patrocinio del CONI e del Dipartimento per lo Sport, testimonia l’impegno congiunto di istituzioni sportive e governative nel promuovere l’eccellenza velica italiana e nel valorizzare il turismo nautico. Ora, il Marina Militare Nastro Rosa Tour salpa verso Brindisi per affrontare la quarta tappa di questa quinta edizione, portando con sé l’entusiasmo e la passione che animano ogni membro del tour, in un’incessante ricerca di velocità, strategia e armonia con il mare.